01, Octubre, 2015 01, Octubre, 2015 9:02 a.m. 9:02 a.m.

EL EMOTIVO DISCURSO DE TED TURNER AL RECIBIR UN PREMIO EMMY

Ted Turner nunca imaginó que sería periodista. De hecho, en su época de estudiante secundario no figuraba entre quienes editaban las noticias de los periódicos institucionales. Sin embargo, durante la entrega de los Premios Emmy a las Noticias y Documentales, el fundador de la cadena CNN fue directo: "Pasé mis mejores momentos como periodista". En la gala ofrecida en el Lincoln Center's David Geffen Hall, el premio honorífico fue presentado largamente por su ex empleado y amigo Larry King, quien dedicó elogiosas palabras al "hombre más importante para el periodismo en el siglo XX". Emocionado y aplaudido por todo el auditorio al recibir la estatuilla, Turner agradeció al público y se explayó sobre sus primeros años en el periodismo y la creación de una de las cadenas de noticias más importantes de las últimas décadas, CNN. "Veía noticias en otros canales... así que tenía una idea de cómo se vería", ironizó el empresario multimillonario de 76 años. "De cualquier manera lo comenzamos y... durante años aprendimos sobre la marcha. Fue tan divertido y gratificante. Realmente disfruté cada momento allí", recordó Turner, conmovido ante una audiencia que seguía con extrema atención cada una de sus palabras. Pero también recordó lo que fue uno de los momentos más amargos de su carrera como empresario televisivo. El día que fue "despedido" de su propia "casa". "Fui eliminado. Vinieron de la gerencia y me dijeron que mi contrato estaba a punto de finalizar pero que querían hacer uno nuevo. Dijeron: 'Te daremos un millón de dólares por año'. Y pregunté: '¿Cuáles serán mis obligaciones?', y ellos dijeron 'nada'. '¿De verdad?', quería ser honesto entonces les dije: 'Tomen su millón de dólares y métanselo ya saben dónde'". Sin embargo, casi al finalizar su mensaje, Turner se emocionó: "De cualquier manera, lo extraño. Realmente lo extraño. Y esto (en referencia al premio Emmy) es un gran incentivo para mí, y quizás viva tres años más por esta noche". INFOBAE