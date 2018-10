01, Octubre, 2015 01, Octubre, 2015 10:36 a.m. 10:36 a.m.

CRECE USO DE REDES SOCIALES EN JÓVENES LATINOS

El uso de intenet, que alcanza a la mitad de la población en América Latina, creció en los últimos años debido principalmente a los jóvenes y al uso de redes sociales como Facebook o Youtube, según un estudio divulgado este jueves en Panamá. "Ya un 53% de la población en Latinoamérica utiliza internet a través de cualquier dispositivo", dijo a periodistas Carlos Jiménez, socio director de Datanalisis, empresa que realizó el estudio en 15 países de la región. Ese porcentaje supone un crecimiento del 15% en los últimos tres años, periodo en el que Bolivia y Ecuador fueron los países que más crecieron en acceso a la red, según el estudio. Además, de los más de 300 millones de personas que acceden a intenet, un 39% lo hace desde un teléfono móvil. Argentina, Chile y Uruguay lideran el acceso a internet, ya que un 65 a 70% de sus habitantes se conectan al menos una vez al mes, mientras que en Nicaragua, Honduras y Guatemala el porcentaje no llega al 30%. Según Jiménez, entre las condiciones que hacen que un país tenga mayor conexión que otro está el Producto Interno Bruto (PBI) per cápita, políticas públicas que faciliten y abareten los costos de acceso a internet y la competencia de las empresas que prestan los servicios. "El usuario de internet en Latinoamérica es joven, con una edad promedio menor a 28 años, sobre todo con el boom de las redes sociales", dijo Jiménez. De acuerdo con este experto, de cada 100 usuarios de internet 89 utilizan la red social Facebook en América Latina. Después de Facebook, viene Youtube (85%), utilizado principalmente por los jóvenes que consumen videojuegos o videos tutoriales, Google+ (50%) y Twitter (48%) son las otras redes sociales más utilizadas. "Twitter ha sido un furor porque se convierte en un medio de información y de opinión y sabemos que Latinoamérica es una zona con países que enfrentan situaciones políticas complicadas y la gente se está informando por Twitter", dijo Jiménez. Entre las principales preocupaciones de los internautas latinoamericanos está la seguridad a la hora, por ejemplo, de hacer pagos a través de internet y la privacidad en las redes sociales. "Hace 2 o 3 años la gente subía fotografías atrevidas y cosas de su vida privada sin ningún tipo de medida. Ahora estamos empezando a ver cierto recogimiento. La gente ya no abre la red para todo el mundo", concluyó Jiménez. EFE