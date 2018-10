01, Octubre, 2015 01, Octubre, 2015 10:41 a.m. 10:41 a.m.

BARACK OBAMA, INDIGNADO TRAS EL TIROTEO EN OREGON: "ESTO SE HA VUELTO UNA RUTINA"

El presidente estadounidense compareció desde la Casa Blanca tras el asesinato de 15 personas en un el Community College de Umpqua, en Roseburg. Visiblemente enojado, exclamó que las plegarias ya no alcanzas. Afirmó acompañar a las víctimas pero increpó a los medios de prensa y a los políticos que sostienen la tenencia de armas son control como un derecho fundamental de los EEUU. "Como dije hace apenas algunos meses, cada vez que vemos estos tiroteos, nuestras plegarias no son suficientes. No hacen nada para evitar que estas carnicerías se den en otro lugar de EEUU. No sabemos todavía porque este hombre hizo lo que hizo. Y es justo decir que cualquiera que hace esto tiene una enfermedad en su mente", aseguró. Sin embargo, resaltó: "Somos el único país avanzado en esta Tierra que ve estos tiroteos cada cierto tiempo. Es la única nación avanzada en el mundo que no tenemos conciencia sobre el control de armas". infobae