PRUEBAS POLICIALES PODRIAN COMPLICAR A JIM CARREY

podría traerle un dolor de cabeza severo a la estrella de Hollywood luego de que se descubriera queBajo un alias, al actor le proporcionarondiferentes que fueron encontradas al lado del lecho de muerte de White. Los investigadores presumen que fue con esos poderosos medicamentos con los que la mujer se dio muerte, según informó el sitio. Hasta ahora -las pericias no concluyeron-Las drogas eran, que ayuda a conciliar el sueño,, para aliviar dolores yque es utilizado por aquellas personas que sufren algún tipo de trastorno en la presión arterial o padecen de problemas del corazón. La mezcla de estos tres productos puede ser fatal. Todos estaban a nombre de un alias que Carrey utiliza para que su verdadera identidad no se filtre. Si bien nadie confirma cómo White se hizo de los medicamentos, los investigadores, lo cual podría acarrearle problemas con la justicia. Cathriona murió el pasado 29 de septiembreFue encontrada por amigos que encontraron su cuerpo y llamaron a las autoridades, luego de que ella realizara un llamado diciéndoles sobre su delicada situación psiquiátrica. Ayer,Horas después de conocerse la fatídica noticia sobre su muerte, el actor emitió un comunicado en el cual mostraba su conmoción. En ese lugarTodavía no trascendieron los detalles de la misma. Horas antes, la joven había dado indicios de su estado emocional. En su cuenta de Instagram había escrito:para montar el viento con ustedes. Correr en la cresta de la marea, despeinada, y danzar por encima de las montañas como un fuego".