03, Octubre, 2015 03, Octubre, 2015 10:20 a.m. 10:20 a.m.

UN VECINO DEL CEO DE FACEBOOK LO ACUSA DE FRAUDE

Un juez del estado de California rechazó la solicitud de Mark Zuckerberg de desestimar los cargos de fraude que un vecino presentó en su contra. En el más reciente suceso de esta descabellada historia, un jurado ahora tendrá que decidir si el presidente ejecutivo de Facebook cometió fraude. El desarrollador inmobiliario Mircea Voskerician asegura que Zuckerberg prometió presentarle a sus amigos altamente influyentes de Silicon Valley, algo que, aparentemente, no cumplió. Y en otro giro inesperado, el abogado de Voskerician, David Draper, también le solicitó al tribunal retirarse del caso. Draper mencionó dos reglas que establecen que su participación podría presentar dilemas éticos. Se espera que el juez Lucas emita un fallo sobre la petición de Draper la próxima semana, algo que posiblemente retrase otras decisiones en el caso. ¿Qué está pasando aquí? Voskerician había poseído los derechos para comprar la propiedad adyacente al jardín trasero de Zuckerberg en 2012, según documentos judiciales. Él ofreció vender esos derechos de propiedad en el terreno a Zuckerberg para que el CEO de Facebook pudiera tener más privacidad. Zuckerberg optó por comprar los derechos, pero Voskerician rechazó esa oferta. Fue ahí cuando las cosas se complicaron. En una reunión con los asesores financieros de Zuckerberg, Voskerician dice que él le ofreció a Zuckerberg un descuento a cambio de que le presentara a su red de amigos y conocidos de Silicon Valley, y que proporcionara referencias para ayudar a impulsar su negocio. Voskerician dice que él acordó la venta por 1,7 millones de dólares "más las promesas del señor Zuckerberg de brindar referencias personales y realizar actividades para promover su negocio", promesas que, Voskerician afirma, Zuckerberg no ha cumplido. El juez del caso aún debe determinar si las afirmaciones de incumplimiento de contrato deberían ser desestimadas. El abogado David Draper no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios. CNN EN ESPAÑOL