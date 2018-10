03, Octubre, 2015 03, Octubre, 2015 10:52 a.m. 10:52 a.m.

TRAS LA MASACRE EN OREGON, HILLARY CLINTON ARREMETIÓ CONTRA LA ASOCIACIÓN NACIONAL DEL RIFLE

None

La demócrata Hillary Clinton se refirió este sábado al tiroteo ocurrido el jueves en una universidad de Oregón, que dejó nueve muertos, y lamentó que muchos políticos le tengan miedo a la Asociación Nacional del Rifle (NRA). Puso de relieve la necesidad de un "movimiento nacional" que pueda contrarrestar la influencia de esta poderosa asociación. "¿Qué pasa con nosotros que no podemos enfrentar a la NRA y al cabildeo de armas y de los fabricantes de armas?", cuestionó la aspirante demócrata a la Presidencia de EEUU durante un acto desarrollado en la Universidad de Broward, en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida. Y argumentó: "Es simplemente desgarrador, es repugnante ver otra masacre. La gente no debería tener miedo de ir a una universidad como esta o ir al cine o a un estudio de la Biblia". Identificaron a las víctimas de la masacre de Oregon Chris Mintz, el héroe del tiroteo en Oregon que recibió 5 disparos Por su parte, el republicano Jeb Bush, también precandidato a la Casa Blanca, declaró refiriéndose a la masacre en Oregon que "son cosas que suceden". Lo dijo durante una escala de su campaña electoral en Carolina del Sur. "Vivimos tiempos difíciles en nuestro país y no creo que más control sea necesariamente la respuesta. También yo viví estas cosas cuando era gobernador, porque suceden, y provocan siempre una crisis. El impulso que nos empuja a reaccionar no siempre es el correcto", agregó Bush, atacado de inmediato por los demócratas. El presidente Barack Obama lo criticó indirectamente durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca: "No creo siquiera que debe reaccionar. Creo que el pueblo estadounidense está en condiciones de hacer una evaluación basándose en el hecho de que casi cada mes tenemos un tiroteo masivo y puede decidir si se trata de 'cosas que suceden'". Pertrechado con 14 armas compradas legalmente, entre ellas un fusil de asalto, Chris Harper Mercer, de 26 años, dio muerte el jueves a nueve personas en la universidad de Umpqua, en Roseburg, Oregón. Aunque inicialmente se dijo que el agresor había sido abatido por las fuerzas de seguridad, este sábado la Policía local informó que la autopsia "determinó que la causa de muerte fue un suicidio". INFOBAE