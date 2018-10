INVESTIGAN ACCIDENTE DE TREN EN NORESTE DE EEUU

4:28 a.m.

Un tren con pasajeros se descarrilló este lunes en el estado de Vermont (noreste) de Estados Unidos dejando un número por ahora no precisado de heridos, indicó a la AFP la policía estatal. "Hubo un descarrilamiento de tren a las 10H30 (locales, 14H30 GMT) en Northfield. Era un tren de pasajeros, no se sabe el número de vagones descarrillados", señaló un vocero de la policía de Vermont. Según el portavoz, hay "heridos" por el accidente, pero su número no pudo ser precisado aún. Norhfield se encuentra cerca de la capital estatal Montpelier, en el centro de Vermont, vecino de Canadá. AFP