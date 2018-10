EL PAPA VISITARÁ MÉXICO EN 2016

El papa Francisco visitará México en el 2016, indicó este martes a la AFP el portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, quien precisó que aún no se han definido las fechas ni la agenda. La noticia fue adelantada este mismo martes a la corresponsal de la televisión mexicana Televisa, a quien Lombardi confirmó que Francisco viajará "el próximo año" a su país, sin precisar si en los primeros meses. El portavoz del Vaticano confirmó a la AFP que la agenda probablemente incluirá una visita al santuario de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México, como es su tradición en los países que visita. Tanto el Presidente Enrique Peña Nieto, como la Conferencia del Episcopal Mexicano han invitado al papa a visitar México en varias ocasiones. El papa Juan Pablo II visitó en cinco ocasiones México durante sus más de 26 años de pontificado y el papa emérito Benedicto XVI una sola vez en 2012. Si bien el programa de la visita del papa latinoamericano no ha sido elaborado aún y está en fase de preparación,, un fenómeno que sigue con particular atención. El papa aseguró en marzo pasado en una entrevista exclusiva concedida a la corresponsal de Televisa, Valentina Alazraky, que México "merece" una visita de "al menos una semana". Contactada por AFP, Alazraky confirmó que Lombardi le precisó que si bien no estaba definida la agenda ni establecido el mes de la visita, se celebraría en el 2016. "Yo pensaba al principio entrar a Estados Unidos por México, era la primera idea, por Ciudad Juárez, la frontera, ¿no?", contó Francisco a los periodistas que lo acompañaban en septiembre pasado en el vuelo papal que lo conducía de Cuba a Estados Unidos. "Pero ir a México sin ir a la Guadalupana... hubiera sido una bofetada", comentó. En varias ocasiones Francisco se ha referido a un posible viaje a, meta de su primer viaje internacional en 2013. Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, visitó en septiembre pasado Cuba y Estados Unidos, en donde hizo una defensa de los emigrantes, habló del drama de los latinoamericanos indocumentados y pidió una respuesta justa y fraterna a los gobernantes. AFP