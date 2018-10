06, Octubre, 2015 06, Octubre, 2015 5:22 a.m. 5:22 a.m.

NIÑO DE 11 AÑOS MATA A NIÑA DE OCHO POR UN CACHORRO

Una simple pelea infantil sobre un cachorro llevó a un niño de 11 años a disparar y matar a su vecina de ocho en el estado de Tennessee, en el centro de Estados Unidos, dijo la madre de la niña. Latasha Dyer aseguró que su hija estaba jugando afuera cuando el niño le pidió que lo dejara ver al cachorro. La pequeña McKayla respondió "no" y poco después recibió un disparo en el pecho. "Cuando recién nos mudamos a White Pine, el niño acosaba a McKayla", dijo Latasha Dyer al noticiero de WATE 6 en un video publicado el domingo en la página de internet del canal. "Se burlaba de ella, le decía apodos, era malo con ella", contó. Eventualmente el niño abandonó el acoso por un tiempo "y luego, de golpe, ayer le disparó". Dyer se veía sobrepasada por el dolor cuando hablaba con periodistas del canal en el frente de su casa rodante en White Pine, Tennessee. "Quiero tenerla otra vez en mis brazos, esto no es justo, abracen y besen a sus bebés todas las noches porque nunca tendrás la promesa de que al día siguiente los tendrás contigo", dijo. "Espero que el niño haya aprendido su lección porque se llevó la vida de mi bebé y no podré tenerla de vuelta". El alguacil del condado de Jefferson, G.W. "Bud" McCoig, dijo que el niño fue acusado de asesinato en primer grado y está en un centro de detención juvenil. "Nuestras plegarias están con las familias involucradas en este trágico incidente", dijo McCoig en una conferencia de prensa. El niño estaba dentro de su casa cuando disparó a la pequeña con la pistola calibre 12 de su padre hacia las 19H30 del sábado, dijo McCoig. AFP