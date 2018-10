06, Octubre, 2015 06, Octubre, 2015 6:27 a.m. 6:27 a.m.

YIHADISTAS : "UNA VEZ QUE 10 YIHADISTAS TE VIOLEN, SERÁS MUSULMANA"

La compra y venta de mujeres ya habitual entre los terroristas del Estado Islámico. De hecho, hay precios preestablecidos dependiendo edades, color de cabello o procedencia religiosa. Una víctima de la barbarie de ISIS, Bushra (nombre ficticio ara preservar su identidad), logró fugarse y reveló detalles desconocidos. Por ejemplo, contó que entre los yihadistas tienen vía libre para violar mujeres que no sean musulmanas. "Me dijo que una vez que 10 de ellos me violaran, ya sería musulmana", afirmó según difundió el portal británico Daily Mail. Una vez que le comunicaron la brutal "conversión al islam", 10 yihadistas la violaron uno detrás del otro. Otra ex esclava sexual, Noor (también nombre ficticio), reveló que el Estado Islámico obliga a sus prisioneras a abortar para que el embarazo no se vuelva un obstáculo a la hora de satisfacerlos sexualmente. Las condiciones médicas para realizar la interrupción son la speores y muchas de ellas llegan sangrando a sus lugares de cautiverio. "A los dos días me estaban violando de nuevo", contó Noor. Desde que el ISIS comenzó su campaña de conquista en Irak y Siria, cientos de miles de yazidíes han debido abandonar sus hogares y la gran mayoría de las mujeres capturadas han sido abusadas sexualmente o forzadas a casarse con combatientes, según destacó un informe de Human Rights Watch. "La letanía de los horrorosos crímenes del Estado Islámico contra los yazidíes en Irak sólo continúa creciendo. Escuchamos estremecedoras historias de conversiones religiosas forzadas, matrimonios forzados e incluso abuso sexual y esclavitud, y algunas de las víctimas eran niños", declaró la organización. INFOBAE