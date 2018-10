06, Octubre, 2015 06, Octubre, 2015 12:55 p.m. 12:55 p.m.

UATEMALA: PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL LÍDER DE LA RED DE CORRUPCIÓN "LA LÍNEA"

Este martes la justicia de Guatemala dictó prisión preventiva y abrió un proceso penal contra Juan Carlos Monzón, el presunto líder de la red de corrupción que provocó la renuncia y posterior detención del ex presidente Otto Pérez Molina. Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, indicó que encontró suficientes indicios de la participación de Monzón en el delito, gracias a las pruebas que fueron presentadas por la Fiscalía y la Comisión Contra la Impunidad de la ONU (CICIG). El propio Monzón, quien se entregó a la justicia este lunes después de permanecer seis meses prófugo, aseguró en su primera declaración que es "el eslabón que necesita el Ministerio Público (Fiscalía) para cerrar esta investigación". El ex funcionario ratificó las acusaciones realizadas la semana pasada por un detenido, quien incriminó a Pérez Molina y a la ex vicepresidente, Roxana Baldetti, como directores de la millonaria defraudación. Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, ex presidente y vicepresidente, respectivamente, renunciaron y posteriormente fueron detenidos AP "Es un proceso complicado donde los ex gobernantes están implicados y su servidor también (...), nunca hacía nada inconsulto", aseguró, luego de escuchar su veredicto. Monzón será procesado por asociación ilícita, casos especiales de defraudación aduanera y cohecho pasivo, según lo señalado por el juez Gálvez. El ex funcionario se desempeñaba como secretario privado de Baldetti cuando se destapó la existencia de la organización ilícita denominada "La Línea", que cobraba sobornos a empresarios para eludir el pago de impuestos aduaneros. Monzón afirmó que esos cobros ilegales en las aduanas "existen desde hace más de 20 años" y que la cifra defraudada no llega a dos millones de dólares. Por su parte, sostuvo que aún no consideró la posibilidad de convertirse en un testigo eficaz a cambio de algún beneficio dentro del proceso. El ex secretario de Baldetti aseguró que hace dos meses intentó entregarse y que visitó la CICIG con el objetivo de coordinar la entrega. Sin embargo dijo que cuando regresaba en compañía de su esposa y de su hermana fue interceptado por desconocidos armados a bordo de un vehículo, quienes le amenazaron de muerte a él y a sus familiares si se entregaba. INFOBAE