07, Octubre, 2015 07, Octubre, 2015 5:04 a.m. 5:04 a.m.

JULIO IGLESIAS LE DICE 'PAYASO' A DONALD TRUMP

El cantante Julio Iglesias, que acaba de lanzar su último disco, "México", no volverá a cantar en un casino del magnate y precandidato republicano estadounidense Donald Trump, a quien calificó de "payaso". En una entrevista que hoy publica el diario español La Vanguardia, Iglesias señala sobre Trump: "He cantado muchas veces en sus casinos, pero no volveré a hacerlo. Cree que puede arreglar el mundo olvidando lo que los inmigrantes han hecho por su país. ¡Es un payaso! (y perdón por los payasos)". El cantante, que acaba de recuperarse de una dolencia de la espalda que le ha obligado a pasar por el quirófano lanzó un nuevo álbum dedicado a México, país por el que está realizando una gira de presentación de su nuevo trabajo. "Es un país muy importante para mí, en los ochenta y noventa, cada año pasaba tres meses de gira en México", recordó Iglesias durante la entrevista telefónica. EFE