07, Octubre, 2015 07, Octubre, 2015 9:57 a.m. 9:57 a.m.

ÁLVARO URIBE: "ME ACUSA EL EJE SANTOS-MADURO-TIMOCHENKO"

1 DE 2 2 DE 2

El ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, afirmó que el pedido de investigación que hizo el fiscal Eduardo Montealegre a la Corte Suprema por su presunta responsabilidad en la masacre de El Aro no es más que una "acusación electoral". Comentó que detrás de ese pedido está un "eje" que -según él- conforman el propio fiscal; el presidente colombiano, Juan Manuel Santos; el mandatario venezolano, Nicolás Maduro; el paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias "Don Berna"; y el máximo comandante de la guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverry, alias "Timochenko". "El fiscal me acusa de haber desviado la investigación de El Aro, una de las muchas masacres acaecidas en la Patria y en Antioquia que se superaron en nuestro gobierno. Desviación de investigaciones ¿Cómo? Yo siempre he salido a enfrentar las condenas injustas contra mis compañeros, pero de frente. No conozco aquello de manipular la Justicia. La confronto pero no la manipulo", sostuvo el ex gobernante. Esas palabras formaron parte de la respuesta del actual senador del opositor Centro Democrático al nuevo traslado de copias ordenado por el fiscal general. La acusación reposa en aquella masacre en El Aro, corregimiento del municipio de Ituango, Antioquia, perpetrada por los paramilitares entre el 22 y el 25 de octubre de 1997, que dejó 15 muertos. Todo ello coincidió con su administración como gobernador de Antioquia. El ex presidente, además, dijo que "todo puede esperarse" de ese "eje" que lo está acusando. "Qué puedo esperar del fiscal, si lo tenemos denunciado por malversación de recursos públicos; qué se puede esperar de 'Don Berna' si lo extraditamos por seguir delinquiendo; que se puede esperar de Santos, si lo elegimos presidente en 2010 y el año pasado en una rabieta o en una de sus malicias, le dio por acusarme de paramilitar". INFOBAE