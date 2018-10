07, Octubre, 2015 07, Octubre, 2015 12:01 p.m. 12:01 p.m.

LÍDER SUPREMO IRANÍ PROHIBIÓ NUEVAS NEGOCIACIONES CON ESTADOS UNIDOS

Tras el acuerdo nuclear alcanzado entre Irán y las potencias del G5+1 (Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia y China), el líder supremo iraní, Ali Khamenei, prohibió que se realicen nuevas negociaciones con Washington. "Las negociaciones con Estados Unidos abren puertas a su influencia económica, cultural, política y de seguridad. Incluso durante los negociaciones nucleares pretendían perjudicar nuestros intereses nacionales", señaló Khamenei, según citó su página web. "Nuestros negociadores estaban atentos, pero los estadounidenses aprovecharon algunas oportunidades", agregó. El líder supremo no respaldó públicamente el acuerdo nuclear, que aún requiere de su aprobación de la Asamblea. Sin embargo, se descuenta que será aprobado, ya que de ese modo Irán conseguirá que le sea levantada la sanción económica internacional que perjudicó su economía durante años. Las declaraciones de Khamenei se contradicen con las del presidente Hassan Rohani, quien aseguró que su gobierno está abierto al diálogo con EEUU AP Durante un discurso a comandantes de la Guardia Revolucionaria, Khamenei sostuvo que las conversaciones con Estados Unidos sólo trajeron desventajas a Irán, según consigna The Jerusalem Post. "A través de las negociaciones los estadounidenses intentaron influir sobre Irán... pero hay gente ingenua en Irán que no entiende esto", apuntó. "Estamos en una situación crítica ya que los enemigos están tratando de cambiar la mentalidad de nuestros funcionarios y nuestro pueblo en la revolución, y nuestros intereses nacionales", concluyó. Sus declaraciones se contradicen con las del presidente iraní, Hassan Rohani, quien ha manifestado que su gobierno está dispuesto a mantener conversaciones con Estados Unidos sobre cómo resolver el conflicto en Siria, donde los países respaldan a bandos opuestos. INFOBAE