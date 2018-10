KEVIN MCCARTHY SE RETIRA DE LA CARRERA PARA REEMPLAZAR A JOHN BOEHNER

7:09 a.m.

None

El líder de la mayoría republicana Kevin McCarthy ha renunciado a su carrera para aspirar a reemplazar al presidente de la Cámara John Boehner, en un movimiento sorpresivo que refleja su inhabilidad para reunir el apoyo de la bancada republicana. La noticia se da luego de una reunión a puerta cerrada en el partido Republicano en el que se seleccionarían las nominaciones de ese partido para suceder a Boehner. John Boehner, presidente saliente de la cámara, anunció que la elección fue pospuesta. A través de su cuenta de Twitter, McCarthy se pronunció al respecto, dándole el respaldo a un nuevo candidato elegido por la mayoría. “Somos servidores públicos. Siempre he puesto a este partido y a este país por encima mío. Necesitamos estar unidos con un sólo líder y ponernos a trabajar", escribió McCarthy.El domingo pasado el representante republicano por Utah, Jason Chaffetz, anunció una campaña de largo alcance para el cargo, afirmando que más de 50 republicanos de la cámara no respaldarían al actual favorito, el líder de la mayoría, el republicano por California, Kevin McCarthy, para sustituir al Presidente saliente, John Boehner, a finales de este mes. Según las apuestas, McCarthy no conseguiría los 218 votos necesarios en el pleno de la Cámara, lo que le daría a Jason Chaffetz una oportunidad para posicionarse como un candidato de unidad. La desastrosa entrevista nacional de McCarthy en Fox el miércoles pasado, cuando sugirió que la investigación de la comisión selecta de la Cámara sobre los ataques de Bengasi en el 2012 fue dirigida por ideas políticas contra la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, también hizo que los republicanos dentro y fuera del Capitolio se pregunten si él realmente está a la altura de ser el segundo en la línea de sucesión debajo del presidente de Estados Unidos. El ascenso de McCarthy al círculo de liderazgo superior ha sido meteórico... fue elegido para la Cámara en el 2006, entró en el equipo de liderazgo del Partido Republicano en el 2009 y reemplazó a su mentor, el republicano Eric Cantor, como líder de la mayoría cuando Cantor perdió con un contendiente en las primarias el pasado verano. Su incansable ética laboral y su conducta llevadera lo hicieron popular con sus colegas. Cuando Boehner sorprendió a todos con la noticia de que renunciaba, McCarthy rápidamente aseguró los suficientes compromisos de los miembros para prevenir cualquier desafío serio. CNN EN ESPAÑOL