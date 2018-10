08, Octubre, 2015 08, Octubre, 2015 8:10 a.m. 8:10 a.m.

NOBEL DE LA PAZ: EL PAPA FRANCISCO, MERKEL, SANTOS, KERRY Y ZARIV, EN LA LISTA DE FAVORITOS

La lista ha sido tan heterogénea e incluyó tanto a individuos como organizaciones humanitarias. Las propuestas para el Nobel de la Paz ha alcanzado tanto a jefes de Estado -están la alemana Angela Merkel y el colombiano Juan Manuel Santos-, como a lideres religiosos. Francisco ha sido desde el principio uno de los favoritos, sin duda. Los motivos han sido variados: su intervención en el restablecimiento de las relaciones entre EEUU y Cuba, la promoción al diálogo de paz en Colombia, la defensa de los derechos de los refugiados y los llamados a la paz en Oriente Medio. Pero ha habido también nombres que pueden sonar desconocidos para el gran público. Los más destacados son el médico congoleño Denis Mukwege y el sacerdote católico de origen eritero Abba Mussie Zerai. El sacerdote católiico Abba Mussei Zerai. El primero es ginecólogo y ha fundado un hospital donde atienden a niños y mujeres víctimas de violación en África. El segundo ha sido fundador y presidente de la Agenzia Habeshia, que lucha por los derechos de los emigrantes que llegan en botes a Italia. Las casas de apuestas han apuntado sobre todo hacia la canciller Merkel, por su papel en la crisis de los refugiados en Europa, y a Zerai. La firma de un acuerdo nuclear entre EE. UU. e Irán ha dado también chances a sus ministros de Exteriores, John Kerry y Mohammad Javad Zarif, respectivamente, según algunos expertos, que apuntan también a dos movimientos antinucleares, la Asociación Artículo 9 y Abolición 2000. La actualidad de la crisis de los refugiados podría reforzar también las opciones de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que ya ganó el premio en 1954 y 1981 entonces como Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados; y de la alcaldesa de la isla de Lampedusa, Giusi Nicolini. Entre los aspirantes a suceder a la paquistaní Malala Yousafzai y el indio Kailash Satyarthi, premiados por su lucha por los derechos de los niños, se menciona también al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y al líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Timoleón Jiménez. Ambos lideran un proceso de paz que podría terminar con 50 años de guerra. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, alias Timochenko, son candidatos al Nobel de la Paz por el diálogo que han iniciado en La Habana, Cuba. Entre los aspirantes rusos destacan el diario Nóvaya Gazeta, Svetlana Gánushkina, fundadora de la organización Memorial; Ludmila Alexeeva, ganadora del premio Václav Havel de Derechos Humanos 2015; la abogada chechena Lidia Yusúpova y Pável Chíkov, de la ONG Agora. Estos dos últimos y otros aspirantes como el Centro de Derechos Humanos de Baréin o el obispo mexicano José Raúl Vera López, tienen a su favor haber obtenido el premio de derechos humanos de la fundación noruega Rafto, otorgado este año al hondureño Ismael Moreno Coto, conocido como padre Melo. Ganadores del Rafto como la birmana Aung San Suu Kyi; el expresidente de Timor Oriental José Ramos Horta, el coreano Kim Dae-Jung y la abogada iraní Shirin Ebadi fueron premiados años después con el Nobel de la Paz. La última ganadora del Nobel de la Paz ha sido la paquistani Malala Yousafzai, galardonada por su lucha por los derechos de los niños. La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), las ONG Irak Body Count y Transparencia Internacional, los activistas saudíes Abu al Khair y Raif Badawi, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; el exanalista de la CIA Eric Snowden y el soldado transexual Chelsea Manning suenan también en Oslo. La presencia en la lista de candidatos -que pueden ser nominados por catedráticos universitarios de Derecho o Ciencias Políticas, parlamentarios o antiguos laureados de todo el mundo- sólo se puede conocer si quienes los han propuesto lo hacen público. Así pasa con la brigada cubana para desastres y epidemias Henry Reeve, avalada por la Conferencia Anual de Sindicalistas noruegos. El Comité Nobel no difunde la lista hasta pasados 50 años y lo único que confirma ahora es el número de candidatos, que este año ha alcanzado la cifra de 276. Según su creador, Alfred Nobel, el Premio Nobel de la Paz debe distinguir a una persona que "haya hecho el mayor o el mejor trabajo por la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos y la celebración y promoción de congresos por la paz". Un jurado polémico La elección de este año será el estreno de la nueva presidenta del comité, la exlíder conservadora Kaci Kullmann Five, elegida en marzo en sustitución del ex primer ministro Thorbjørn Jagland, bajo cuyo mandato hubo designaciones polémicas como las de el presidente de EE. UU., Barack Obama; la Unión Europea (UE) y el activista chino Liu Xiaobo. Los cinco miembros de este organismo son nombrados por un período de seis años por el Parlamento de Noruega, según la correlación de fuerzas entre las formaciones políticas. Las salida de Jagland ha estado rodeada de alusiones a que podría ser un gesto para agradar a Pekín, que tras el Nobel a Liu redujo al mínimo sus relaciones comerciales y políticas con Noruega. Y su figura ha resultado dañada por los ataques del antiguo secretario del comité, Geir Lundestad, en cuyas recientes memorias ha cuestionado su capacidad y su falta de estilo y lo ha acusado de excederse en sus insinuaciones a la prensa sobre posibles ganadores. El Nobel de la Paz es el único que se otorga y se entrega fuera de Estocolmo, por decisión del creador de los premios, el magnate sueco Alfred Nobel, ya que en su época Noruega formaba parte del Reino de Suecia. INFOBAE