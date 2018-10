08, Octubre, 2015 08, Octubre, 2015 8:33 a.m. 8:33 a.m.

UN DIPUTADO LANZÓ BOMBAS DE HUMO DENTRO DEL PARLAMENTO DE KOSOVO

El diputado opositor Albin Kurti lanzó bombas de humo en el Parlamento de Kosovo este jueves, en un nuevo capítulo de la disputa por el rechazo de la oposición al acuerdo facilitado por la Unión Europea para mejorar relaciones entre Serbia y su antigua provincia. Por el momento no hay confirmación oficial de la Policía del tipo de artefactos empleado, mientras que Autodeterminación las describió como 'latas de gas'. Dos diputados debieron recibir atención médica tras el incidente. "Homo sovieticus", el personaje favorito de Svetlana Alexievich Kurti, un antiguo líder de las protestas estudiantiles contra el gobierno serbio en la década de 1990, encabeza la oposición al lento acercamiento entre Prístina y Belgrado, mediada por la Unión Europea, como vía para cimentar la estabilidad de la antigua Yugoslavia. Él y sus seguidores están enfadados con que el gobierno kosovar haya accedido a un acuerdo que crea una 'asociación' de municipios donde vive la minoría serbia, argumentando que esto representa una vuelta al control desde Belgrado. "Nadie tiene el mandato ni el derecho de traer a Serbia de vuelta a Kosovo", señaló en un comunicado un bloque opositor del que forma parte Kurti. "No dejaremos que esto ocurra", aseguró. Esta no es la primera vez que se ha perturbado el funcionamiento del Parlamento en protesta por el acuerdo. Hace unas semanas, varios diputados de la oposición lanzaron huevos al primer ministro del país, Isa Mustafa, mientras este comparecía. Kosovo proclamó de forma unilateral su independencia de Serbia en febrero de 2008, pero Belgrado sigue sin reconocerla. INFOBAE