08, Octubre, 2015 08, Octubre, 2015 9:33 a.m. 9:33 a.m.

EL ‘NO ME GUSTA‘ EN FACEBOOK LLEGA EN FORMA DE ‘REACTIONS’

Facebook pone a prueba el icono de “no me gusta” en la línea de tiempo de sus usuarios en España e Irlanda. De esta manera, los abonados a la red social fundada por Mark Zuckerberg podrán compartir reacciones referentes a las publicaciones que se despliegan en su línea de tiempo. La red social con alrededor de mil 600 millones de usuarios en el mundo detalló en su blog oficial que la herramienta de interacciones (en inglés denominada Reactions), buscará identificar los gustos de las personas para así ofrecer contenido relacionado. “Estamos muy contentos de iniciar esta prueba, pero entendemos que esto es un gran cambio y queremos asegurarnos de hacerlo bien”, puntualizo la compañía. En tanto, el fundador de la red social, Mark Zuckerberg, indicó que las personas solicitaron durante muchos años agregar un botón de ‘no me gusta’ y expuso que existen publicaciones que no refrieren buenos momentos pero se quiere expresar cierta empatía. “Reacciones ofrece nuevas maneras de expresar el amor, el asombro, el humor y la tristeza. No es un botón de ´no me gusta’, pero sí te dará el poder para expresar la tristeza y la empatía fácilmente”. Al respecto, el jefe de producto de la firma, Chris Cox, detalló en su perfil de Facebook que “como pueden ver, no es un botón de ‘no me gusta’, sino que abarca una mayor amplitud de respuestas”. Añadió que a partir de este jueves Irlanda y España podrán comenzar a desplazarse entre los iconos de reacciones que ofrece la red social. Así, abundó Cox, “vamos a usar la información de ésta para mejorar la función y la esperanza de ofrecerlo a todos pronto”. Facebook indicó que estas extensiones son una oportunidad para que tanto empresas como editores comprendan el impacto de sus publicaciones mediante las respuestas que ofrecen las personas. Después de un periodo de prueba se decidirá respecto de las herramientas que funcionan para los usuarios en el ámbito global. hora cero web