09, Octubre, 2015 09, Octubre, 2015 6:46 a.m. 6:46 a.m.

"EL CHAPO" GUZMÁN UTILIZÓ UNA AERONAVE PARA CONSUMAR SU FUGA

None

Transcurridos casi tres meses tras la fuga de prisión del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, la fiscal mexicana Arely Gómez reveló el primer dato significativo desde entonces sobre la forma en que el capo pudo escapar: dio a conocer la detención de un piloto y prometió nuevas acusaciones en el caso. En una comparecencia ante el Senado, la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) hizo un recuento de las acciones que la dependencia a su cargo ha realizado desde la evasión del capo el 11 de julio de 2015 del penal de máxima seguridad Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. "Hemos trabajado de una manera intensa, se han recabado muchas declaraciones ministeriales y al día de hoy tenemos ya 23 ex servidores públicos recluidos en distintos penales de alta peligrosidad", refirió Gómez. Esta imagen apareció poco después de la huida del Chapo, pero no se le dio crédito. Ahora resurge El Blog del Narco En total hay 24 personas consignadas (acusadas y puestas a disposición de un juez), "pero uno de ellos no es servidor público, y aquí lo digo, es un piloto que trasladó a esta persona", añadió. Esta es la primera vez que las autoridades indican que Guzmán pudo haber escapado vía aérea después de salir del reclusorio a través de un túnel de kilómetro y medio de longitud que comunicaba su celda con una casa a medio construir fuera del penal. Sin embargo, Gómez no reveló el nombre del piloto, la fecha de su detención o de su consignación, el lugar en que recogió al fugitivo ni el sitio al que lo trasladó. La funcionaria indicó que, adicionalmente, hay 33 personas detenidas y 10 bajo arraigo (extensión del arresto previa a la consignación). "Entonces, como ustedes bien pueden ver, en corto tiempo se ha logrado mucho", declaró ante los senadores. Asimismo, señaló Gómez, la PGR está por hacer nuevas consignaciones, "probablemente la semana que viene, porque ya tenemos todo el mapeo de quiénes participaron. Será interesante que ustedes lo conozcan, es algo verdaderamente asombroso". "Esto lo estamos haciendo, y todo el trabajo que nosotros obtenemos de las declaraciones, o del trabajo que se hace de los teléfonos públicos, de los teléfonos que nos han dado, nos dan líneas de investigación para poder llegar también a ubicar dónde se encuentra esta persona (Guzmán) y esperamos pronto poder saber su ubicación", acotó. El famoso hoyo en la celda del Chapo Guzmán, por el que se escapó el capo narco AP Por otro lado, la fiscal negó que la fuga de "El Chapo" motivara la decisión de extraditar recientemente a 13 individuos reclamados por diversos delitos en cortes estadounidenses. "El tema de las extradiciones se ha preguntado en este recinto y en muchos otros lugares, que si nosotros extraditamos a los 13 últimos altos delincuentes, la semana pasada, a raíz de la fuga del Chapo. No", sostuvo. Narró que desde su llegada a la PGR el 3 de marzo pasado, asumió la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto de "tener una colaboración institucional" con los Estados Unidos. "El primer encuentro que tuve con la procuradora de los Estados Unidos, la titular del Departamento de Justicia, Loretta Lynch, es para tratar precisamente este tema", abundó. Al cabo de seis meses de gestiones, expuso, "y cuando se tuvo ya la posibilidad de enviarlos, y respetando los derechos humanos de estas personas y no afectando el debido proceso, es cuando ya se hace esta extradición". "Entonces, no fue a causa del lamentable hecho (la fuga de Guzmán), pero fue algo que ya se tenía dentro del plan de trabajo", enfatizó la funcionaria. <i>La Barbie</i> se inició en el tráfico de drogas al lado de Joaquín <i>el Chapo</i> Guzmán La Barbie se inició en el tráfico de drogas al lado de Joaquín el Chapo Guzmán AFP México extraditó el pasado 30 de septiembre hacia Estados Unidos a 13 individuos, entre ellos Édgar Valdez, alias "La Barbie", requerido por narcotráfico; y Luis Humberto Hernández, vinculado con los asesinatos de empleados consulares de Estados Unidos en 2010. El director de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (fiscalía), Tomás Zerón, indicó entonces que las extradiciones se efectuaron a raíz de solicitudes de diversas cortes federales de los Estados Unidos, "en el espíritu de colaboración en la lucha contra el crimen organizado". Respecto al propio Guzmán, la fiscal dijo en su comparecencia de este jueves que cuando ella asumió su cargo no había orden de extradición en su contra, y que no fue sino hasta el 25 de junio que se hizo la primera petición y "se empieza a dar el trámite legal para poderlo extraditar". Desde luego, ello no ocurrió. Sólo 16 días después de la petición "el Chapo" se fugó de prisión. INFOBAE