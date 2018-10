10, Octubre, 2015 10, Octubre, 2015 4:10 a.m. 4:10 a.m.

SUICIDAS PUDIERON PROVOCAR MASACRE EN TURQUÍA

None

El primer ministro de Turquía, Ahmet Davutoglu, consideró que "hay muy nítidas indicaciones" de que atacantes suicidas causaron hoy el atentado de Ankara, que dejó al menos 86 muertos y 186 heridos. Davutoglu no quiso atribuir la responsabilidad del suceso a una organización, en declaraciones a los medios, y dijo que fue un "ataque contra toda la nación". "En la investigación se consideran todos los grupos terroristas", aseguró, y enumeró el Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK), el grupo yihadista Estado Islámico (EI), la red terrorista Al Qaeda y los grupúsculos de la ultraizquierda turca. "Este ataque no se dirige contra ningún grupo determinado ni contra ningún colectivo político. Es un ataque contra toda la nación", aseveró el primer ministro. Además, anunció tres días de luto oficial tanto por las víctimas del atentado de Ankara como por los soldados y policías muertos en los ataques de la guerrilla kurda en los últimos días. "Después de entrevistarnos hoy con el presidente (Recep Tayyip Erdogan), hemos decidido observar tres días de luto nacional por todos los ciudadanos y caídos por la patria que hayan perdido la vida en los atentados terroristas", dijo. El primer ministro en funciones anunció esta medida al subrayar que las víctimas de Ankara de hoy, cuando acudían a una marcha por la paz y la democracia, no son distintos a los uniformados caídos en los ataques de la guerrilla kurda. De las dos explosiones ocurridas hoy a las 07.04 GMT en la Marcha por la paz, el trabajo y la democracia, convocada por dos sindicatos y dos colegios profesionales, una se produjo entre un grupo que llevaba banderas del HDP, el partido de la izquierda prokurda. EFE