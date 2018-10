10, Octubre, 2015 10, Octubre, 2015 6:51 a.m. 6:51 a.m.

BILL COSBY, A LA CORTE

Un juez norteamericano pondrá finalmente ante la justicia al actor Bill Cosby, cuyas acusaciones por abuso sexual se multiplicaron en el último año a raíz de diferentes denuncias de ex modelos y actrices. Sin embargo, en esta oportunidad, el popular comediante no enfrentará a la Corte por esos hechos, sino por calumnias. Es que los abogados de Cosby fueron más allá de lo permitido cuando replicaron las acusaciones por abuso y el magistrado Mark Mastroianni hizo lugar al pedido de Tamara Green, Therese Serignese y Linda Traitz. Por el paso del tiempo, no pudieron llevarlo ante las autoridades por sus ataques sexuales, en cambio sí lo harán por las ofensas que recibieron de parte de los representantes que las calificaron de "ridículas" y "absurdas". Para Mastroianni las acusaciones de Cosby pueden resultar tanto "verdaderas" como "falsas". "La corte reconoce que en ciertas jurisdicciones aplica la versión de la autodefensa condicional, que permite a los individuos, en ciertas circunstancias, publicar comunicados a publicaciones difamatorias necesarias para defender su reputación. Tal privilegio no permite al acusado publicar a sabiendas falsas acusaciones o hechos", señaló el magistrado en su escrito conocido el viernes. Bill Cosby junto al elenco de "The Cosby Show" Para Mastroianni las acusaciones de Cosby pueden resultar tanto "verdaderas" como "falsas". "La corte reconoce que en ciertas jurisdicciones aplica la versión de la autodefensa condicional, que permite a los individuos, en ciertas circunstancias, publicar comunicados a publicaciones difamatorias necesarias para defender su reputación. Tal privilegio no permite al acusado publicar a sabiendas falsas acusaciones o hechos", señaló el magistrado en su escrito conocido el viernes. El hecho podría significar un dolor de cabeza para Cosby, no sólo por el costo económico que debería afrontar, sino por el hecho de que quizás no pueda comprobar que las acusaciones que hicieran las mujeres sean falsas o ridículas como las llamaron sus representantes. El fracaso de Cosby en esta instancia sin dudas significará nuevas presentaciones ante la justicia para que el actor deba presentarse en reiteradas oportunidades ante un juez. INFOBAE