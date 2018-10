10, Octubre, 2015 10, Octubre, 2015 10:27 a.m. 10:27 a.m.

DOS NIÑAS SOBREVIVIERON 46 DÍAS PERDIDAS EN LA SELVA

Las autoridades de Malasia hallaron con vida a dos niñas de diez y once años 46 días después de que se perdieran con otros cinco menores en la selva de la zona montañosa del norte del país. Las dos jovenes, de la minoría asil, sufrían malnutrición y apenas podían mantenerse en pie cuando fueron encontradas el viernes cerca de la aldea de Pos Tohoy, en el estado de Kelantan, donde se encuentra el internado en el que estudian, según el diario The Star. Los rescatistas se desplegaron por la zona después de que unos excursionistas y un vecino encontraran a principios de semana los restos de dos niñas que, según confirmaron los forenses, formaban parte del grupo. Los menores, seis niñas y un niño de entre siete y once años, desaparecieron el 23 de agosto después de que, según las autoridades, huyeran de la escuela para evitar un castigo por haberse bañado en el río sin permiso y no lograran encontrar el camino de vuelta. Las dos supervivientes Norieen Yakob y Mirsudial Aluj fueron trasladadas al hospital de Gua Musang donde se recuperan mientras las autoridades siguen la búsqueda para encontrar a los otros tres menores desaparecidos. Un jefe de la comunidad asil lamentó a la prensa local que al pasar la mayor parte del tiempo en el internado los menores no hayan aprendido las técnicas de supervivencia con las que esta minoría ha subsistido en la selva durante generaciones. INFOBAE