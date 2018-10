ACUSAN A HOMBRE DE MATAR Y COMERSE A PERRITA

Según dijeron desde la jefatura de policía de Artigas, el posible autor de los hechos está identificado y se trabaja para ubicarlo.

La jefatura policial añadió que existen fotografías donde se ve descuartizada a la perra, que dio a luz a cinco cachorros hace casi un mes, una sartén y un cuchillo al lado.

Una mujer de la ciudad uruguaya de Artigas (norte) denunció ante la Policía que encontró a un hombre durmiendo en el patio de su casa junto a una sartén en la que supuestamente cocinó partes de su perra, que se comió después, informaron hoy a Efe fuentes policiales. "Un señor entró al patio de la vecina, agarró a la perrita, la mató, le sacó la piel y se comió sus vísceras fritas y el resto de la carne parece que, o la vendió o se la comió", señaló la presidenta de la ONG local contra el maltrato animal Olfateando Amigos, Olga García, ente que también denunció penalmente el suceso.No obstante, añadieron que el hombre ya no vive en casa de sus padres y es adicto a la droga, deambula por la vía pública y se desconoce si se trata de algún tipo de venganza. "Estábamos el sábado de mañana tomando mate con mi esposo acá en la sala y llegaron los niños chiquitos (sus hijos, de 7 y 4 años) con la cola de 'La Pelusa' diciendo 'papito, papito la cola de La Pelusa'", contó Marta Aguilar, la denunciante, de 43 años y madre de 11 hijos. En su denuncia, la mujer manifestó que tras esta alerta salió al patio y vio que una persona estaba durmiendo al lado de la perra -que tenía 5 años- con las manos llenas de sangre. En declaraciones a Efe, la mujer añadió que el supuesto autor del acto, de alrededor de 30 años, es conocido de algunos de sus hijos y acudía a su casa de forma regular. "Pasaba la tarde con los gurises (niños). Nunca nos imaginábamos que nos iba a suceder esto", añadió Aguilar, para afirmar que el hombre salió corriendo de la casa cuando le advirtió que iba a llamar a la policía."Me ha llegado información de que han encontrado a otros animales en la misma situación, pero no podemos decir si fue él o no porque no tenemos pruebas", agregó la presidenta de Olfateando Amigos. Por este suceso y para reivindicar que se cumpla la ley 18.471 de Tenencia Responsable de Animales, esta ONG convocó para el próximo sábado una marcha en Artigas. La norma prevé sanciones por dar muerte a un animal por medio de envenenamiento, ahorcamiento u otros procedimientos que le ocasionen sufrimientos innecesarios o una agonía prolongada, a excepción del empleo de plaguicidas o productos similares usados para combatir plagas domésticas o agrícolas que se utilicen conforme la normativa. EFE