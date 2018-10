13, Octubre, 2015 13, Octubre, 2015 5:23 a.m. 5:23 a.m.

PUTIN CRITICA LA FALTA DE COOPERACIÓN DE EEUU EN CONFLICTO DE SIRIA

None

El presidente ruso, Vladimir Putin, criticó el martes la falta de cooperación de Estados Unidos en el conflicto en Siria y preguntó "¿qué tienen en la cabeza?" al referirse a la entrega de municiones a los rebeldes opuestos al Estados Islámico. "¿Cómo podemos cooperar? Me pregunto ¿qué tienen en la cabeza?", dijo Putin al hablar en un foro económico organizado en Moscú. Putin criticó que los estadounidenses nunca respondan cuando se les pregunta los blancos que la aviación rusa debe atacar y cuáles evitar en Siria. Rusia apoya al régimen de Bashar al Asad y la aviación rusa lleva a cabo una intensa campaña de bombardeo de los grupos rebeldes opositores. "Les decimos: 'dénnos los blancos 100% terroristas'. Ninguna respuesta. Pensamos y preguntamos: '¿dónde no hay que atacar?' Ninguna respuesta", dijo Putin. El presidente ruso agregó que no había "garantías" de que las municiones lanzadas por Washington en Siria no caigan en manos de "terroristas". "Nos dicen que lanzaron municiones con paracaídas para el Ejército Sirio Libre (ESL). Pero, ¿dónde está ese Ejército Sirio Libre?", preguntó Putin, cuya intervención fue transmitida por la televisión rusa. No se trata de una "pregunta retórica", insistió Putin, quien aclaró que Rusia no "aspira a ningún liderazgo en Siria" "Lo más importante" es trabajar "con la gente en quien nosotros confiamos", aclarando que el "nosotros" abarcaba Rusia, Europa y Estados Unidos. Putin reveló además que había invitado a Estados Unidos a una cumbre para "discutir de la solución del conflicto sirio". AFP