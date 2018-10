13, Octubre, 2015 13, Octubre, 2015 11 a.m. 11 a.m.

UNA PARAMÉDICA RECIÉN CASADA AYUDA A VÍCTIMAS DE UN ACCIDENTE EN SU VESTIDO DE NOVIA

Los testigos de un accidente de coche se llevaron una gran sorpresa cuando la primera paramédica que llegó a la escena llevaba un vestido de novia. La página en Facebook del condado Montgomery, en Tennessee compartió la imagen de Sarah Ray en el lugar del accidente. "Fui a ver a mi abuela para constatar cómo estaba y ella me dijo que estaba triste porque había arruinado mi boda", le contó la paramédico a WTVF, afiliada de CNN. "Le dije que no era su culpa". Ray se dirigía a la fiesta de la boda, así como las víctimas del accidente. Una de ellas era su propia abuela. Nadie resultó herido de gravedad. Entretanto, la foto ya ha recibido más de 13.700 'me gusta' y ha sido compartida más de 5.800 veces. CNN EN ESPAÑOL