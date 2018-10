13, Octubre, 2015 13, Octubre, 2015 12:06 p.m. 12:06 p.m.

EL PRESIDENTE OBAMA QUE FUE A JUGAR AL GOLF Y TERMINÓ EN UNA BODA

None

Barack Obama nunca se imaginó de qué manera terminaría uno de sus pocos momentos de ocio. El presidente de Estados Unidos se encontraba jugando al golf en el Torrey Pines Golf Resort en San Diego, California, cuando una pareja de recién casados, que estaba por iniciar la ceremonia en el hotel ladero al campo, advirtió la presencia del jefe de Estado. Stephanie y los invitados advirtieron desde el hotel que el presidente Barack Obama estaba jugando al golf A pesar de su timidez, Stephanie decidió salir a buscarlo Stephanie y Brian observaron cómo el mandatario daba algunos golpes en el green. Su deseo era buscarlo y, por qué no, tomarse algunas fotografías. Pero las dudas invadieron al flamante matrimonio, que tenía miedo de no tener la oportunidad de reunirse con él. El encuentro entre Stephanie y Obama "Honestamente, soy una persona muy tímida, pero (...), ayer, en el día de la boda y en ese momento, no me importó nada", declaró la novia a la cadena de televisión NBC San Diego. Después de tomar coraje, salieron corriendo hacia el campo verde y llamaron la atención de Obama. Lejos de los temores iniciales de no poder dar con su persona, el presidente norteamericano se acercó amablemente a la pareja y revolucionó el inicio de la ceremonia. Stephanie se emocionó por el encuentro con el presidente norteamericano El mandatario demócrata se tomó algunas fotografías con la pareja, le deseó suerte, y hasta dio algunos consejos, según consigna Buzz Feed. "Dijo específicamente a mi marido que no me pise el vestido", recordó Stephanie. "Cuando corría hacia él, sólo lloré. Yo estaba en estado de shock", agregó. INFOBAE