14, Octubre, 2015 14, Octubre, 2015 9:37 a.m. 9:37 a.m.

EEUU: DOS MUERTOS AL ESTRELLARSE AVIÓN CONTRA CASA RODANTE EN FLORIDA

Dos personas murieron cuando un pequeño avión se estrelló contra un estacionamiento de casas rodantes en el estado norteamericano de Florida, informaron este miércoles autoridades, que se alegraron de que el aparatoso accidente no haya causado más daños. El piloto de la aeronave, que quedó completamente destruida, murió, al igual que una persona que se encontraba en la casa rodante que impactó directamente el avión en la localidad de Lake Worth, Florida, indicó en rueda de prensa Dan Boggs de la estadounidense Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, en inglés). El accidente ocurrió la tarde del martes, pero fue recién este miércoles cuando las autoridades pudieron determinar el número de fallecidos. Se desconoce si el accidente se produjo como consecuencia de una falla humana o de la aeronave. El piloto fue identificado como Dan Shalloway, quién realizaba la ruta entre Orlando y Lantana, al sur de Lake Worth, y la persona fallecida en tierra fue identificada como Banny Galicia, de 21 años de edad. Domingo Galicia, el padre de la joven, dijo que el martes había faltado a sus clases en la escuela estatal de Palm Beach porque estaba cansada y no se sentía del todo bien. Una niña de 21 años que se encontraba dentro de una casa rodante también falleció en el incidente En el momento del accidente, Domingo salió de la casa rodante para dejar a su hija descansar justo cuando escuchó el ruido de la aeronave y la gran explosión. "Se movió todo" dijo mientras describió el estruendo. "Mi corazón está roto" dijo después, cuando supo de la muerte de Banny. El estacionamiento alberga a decenas de casas rodantes, por lo que "fue muy afortunado que sólo dos casas resultaran afectadas", dijo Boggs, en referencia a la que fue golpeada por el avión y otra que se incendió. No hay registros de llamadas de emergencia de aeroplano antes del accidente, agregó Boggs. INFOBAE