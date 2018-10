EL JEFE DEL EJÉRCITO DE BRASIL ALERTÓ SOBRE UNA POSIBLE "CRISIS SOCIAL"

None

El general Eduardo Villas Boas lanzó su aviso durante una videoconferencia con 2.000 oficiales de la reserva el viernes, de acuerdo a la información de. "Estamos viviendo unamuy seria y con preocupación de que, si continúa, pueda transformarse en una crisis social con efectos negativos sobre la estabilidad", aseguró. Aunquea comienzo de año, añadió que las instituciones están funcionando correctamente. Pese a que se produjeron el viernes, las inhabituales declaraciones del general sólo se han hecho públicas ahora y han suscitado un gran interés en los medios digitales.Tres décadas después de la transición, la sociedad brasileña sigue muy sensible ante la posible injerencia del Ejército en la esfera política. La propia Rousseff -de 67 años y que lucha ahora por alejar la amenaza del juicio político reclamado por la oposición, luego de que una auditoría considerara que las cuentas públicas fueron maquilladas- fue encarcelada y torturada durante la dictadura por formar parte de una guerrilla izquierdista. Durante un acto sindical este martes en Sao Paulo, y escoltada por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el ex mandatario uruguayo José Mujica, Rousseff alertó de la naturaleza de las acciones políticas que buscan destituirla. "Hay una búsqueda incesante de la oposición de acortar su camino al poder, de dar un salto y llegar al gobierno dando un golpe", aseguró. Además de la compleja situación política, el país que acogerá los Juegos Olímpicos del próximo año atraviesa una preocupante crisis económica, que se combina con el mayor escándalo de corrupción de su historia que expolió a la estatal Petrobras . INFOBAE