MILITARES BUSCAN A "EL CHAPO" EN ZONA SERRANA DEL NOROESTE DE MÉXICO

Añadió que alrededor de 13 comunidades de la región han sido sitiadas por elementos de la Secretaria de Marina.

Versión de diario

El gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, confirmó que los operativos militares en la zona serrana de ese estado del noroeste de México y del vecino Durango tienen como objetivo la captura de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera. "El personal militar que trabaja en la zona ha sido remitido desde la Ciudad de México; ustedes ya saben detrás de quién andan y pues hasta ahorita no ha habido resultados. Ese es uno de los objetivos que trae este grupo especial", dijo López a la prensa este miércoles.Los operativos castrenses y el fuego cruzado han forzado el desplazamiento de más de 260 personas a Cosalá, aseguró este miércoles el alcalde de ese municipio sinaloense limítrofe con Durango, Samuel Zacarías Lizárraga. Al respecto, el gobernador ratificó el apoyo para los desplazados, quienes están siendo atendidos por el Gobierno municipal de Cosalá y el sistema estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).Un periódico de circulación nacional publicó en días recientes que Ricardo Ochoa Beltrán, alcalde de Tamazula, municipio de Durango en la zona limítrofe con Sinaloa, es concuñado de "El Chapo". Ochoa Beltrán y su esposa, Erika Guadalupe Coronel Aispuro, quien según la información periodística es hermana de Emma Coronel Aispuro, actual esposa de Guzmán, estuvieron de visita en la capital sinaloense, Culiacán, para una rueda de prensa en la que negaron tener alguna relación con el capo. "No sé de dónde sacaron esa nota que no es cierta. No sé, no comprendo todavía. Lo platicamos yo y mi esposa por los apellidos de ella, pues apellidos hay muchos, pero eso no quiere decir que ella es hermana de Emma Coronel, y sí nos afecta, y sí nos molesta", dijo Ochoa. Guzmán Loera se fugó el pasado 11 de julio de la prisión de máxima seguridad Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez del central Estado de México, a través de un túnel de kilómetro y medio que conectaba su celda con una casa a medio construir fuera del perímetro de la cárcel. EFE