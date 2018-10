15, Octubre, 2015 15, Octubre, 2015 9:20 a.m. 9:20 a.m.

LA EMBLEMÁTICA BANDA CUBANA BUENA VISTA SOCIAL CLUB SE PRESENTÓ EN LA CASA BLANCA

La banda se convirtió hoy en el primer grupo cubano en actuar en la Casa Blanca en más de 50 años, al tocar en una recepción organizada por el presidente estadounidense, Barack Obama. Casi tres meses después de que se restablecieran las relaciones diplomáticas entre los dos países, la banda cubana fue la encargada de amenizar la recepción de la sede del Gobierno estadounidense que se realizó con motivo del Mes de la Herencia Hispana. Ante unos 400 asistentes en la Sala Este de la Casa Blanca, entre ellos el embajador cubano en Washington, José Cabañas, la icónica banda hizo sonar cuatro de sus éxitos más famosos: "Chan Chan", "Veinte años", "El cuarto de Tula" y "Quizás, quizás, quizás". La conocida como "la novia del feeling", Omara Portuondo, quien lidera la actual formación del grupo, se dirigió en algunas ocasiones a los asistentes en inglés para agradecer los aplausos. "Voy a tocar para ustedes una canción cubana de Buena Vista Social Club", dijo Portuondo, de 84 años, antes de cantar "Veinte años", en la que introdujo unos versos del clásico de jazz estadounidense "Summertime", de George Gershwin. Cuando la banda tocó "Quizás, quizás, quizás", Portuondo instó a los asistentes a cantar la letra en inglés: "Perhaps, perhaps, perhaps". Le acompañaban sus compañeros Eliades Ochoa a la voz y guitarra; Barbarito Torres con el laúd, Manuel "Guajiro" Mirabal con la trompeta, y Jesús "Aguaje" Ramos con el trombón. La banda se encuentra en medio de su aclamada gira mundial "Adiós Tour", la última con el nombre de una formación cuyos miembros originales dieron origen a todo un fenómeno musical. El primer disco de Buena Vista Social Club ("World Circuit"), grabado en 1996 en La Habana con algunos de los grandes nombres de la época dorada de la música cubana de los años 50 que habían quedado en el olvido, se convirtió en un éxito internacional y el disco más exitoso de la historia de la música de Cuba. Aunque ellos son la primera banda cubana en tocar en la Casa Blanca, otros artistas originarios de la isla caribeña como Gloria Estefan y el trompetista Arturo Sandoval, han actuado también en la mansión presidencial, ambos durante el mandato de Obama. INFOBAE