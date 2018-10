15, Octubre, 2015 15, Octubre, 2015 10:46 a.m. 10:46 a.m.

URUGUAY FUE ELEGIDO COMO MIEMBRO NO PERMANENTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU

Uruguay fue elegido este jueves por la Asamblea General de la ONU como miembro no permanente del Consejo de Seguridad para los años 2016 y 2017. La candidatura uruguaya, que no tenía rivales entre los países latinoamericanos, obtuvo el apoyo de 185 de los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. En efecto, la candidatura de Uruguay fue impulsada por el bloque de América Latina y el Caribe de manera concertada. Uruguay ingresará en el Consejo en sustitución de Chile el próximo enero, lo que será su segunda presencia en el máximo órgano de decisión de la ONU tras la que tuvo en el bienio 1965-1966. El Consejo de Seguridad cuenta con 15 miembros, cinco de ellos permanentes y con derecho a veto (EEUU, Rusia, China, Francia y el Reino Unido) y diez que están presentes por turnos de dos años. En la votación del jueves, además de Uruguay -que sustituirá a Chile- resultaron elegidos Japón, Ucrania, Egipto y Senegal, que reemplazarán a partir de enero a Chad, Jordania, Lituania y Nigeria. Todos ellos obtuvieron un amplio respaldo de la Asamblea General y su elección fue recibida con una ovación por la Cámara cuando el presidente, del danés Mogens Lykketoft, anunció los resultados. Los otros cinco miembros no permanentes, que todavía continuarán en el Consejo el próximo año, son Angola, Malasia, Nueva Zelanda, España y Venezuela. El Consejo de Seguridad se ocupa principalmente de garantizar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y es, por tanto, el principal órgano de la ONU a la hora de abordar guerras y crisis graves o de decidir el despliegue de "cascos azules", su personal militar. Entre los asuntos más habituales en su agenda actualmente se encuentran la situación en Siria, las guerras en varios países africanos o el conflicto palestino-israelí. INFOBAE