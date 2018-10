15, Octubre, 2015 15, Octubre, 2015 mediodía mediodía

PESE A LOS ATAQUES AÉREOS, ISIS RECAUDA 460 MILLONES AL AÑO EN PETRÓLEO

Desde hace meses los aviones de la coalición internacional liderada por Estados Unidos ataca las bases del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, el grupo yihadista aún cosecha una gran fortuna al año en concepto de los barriles de petróleo que produce en las zonas tomadas de Siria e Irak. Según consigna Daily Mail, ISIS produce cerca de 460 millones de dólares al año, a raíz de la producción de hasta 40 mil barriles por día, de acuerdo a estimaciones de trabajadores petroleros de la zona y cuerpos de inteligencia de las potencias occidentales. Con estos registros, el grupo terrorista recauda cerca de un millón y medio de dólares al día. La situación se volvió tan alarmante que un comandante de la oposición siria admitió que el grupo rebelde se vio obligado a comprar combustible al Estado Islámico. "Es una situación que te hace reír y llorar", reconoció el uniformado al Financial Times. "Pero no tenemos otra opción y somos una revolución de hombres pobres. ¿Hay alguien más que nos ofrezca combustible?", agregó. Funcionarios de la coalición internacional indicaron que los terroristas adaptaron sus operaciones mediante la creación de cientos de pequeñas instalaciones improvisadas para refinar el petróleo. "No fuimos lo suficientemente destructivos como lo esperábamos", admitió un alto funcionario europeo. "Ellos han sido capaces de reparar todo lo que hemos destruido", completó. Funcionarios europeos reconocieron que no fueron lo suficientemente destructivos como esperaban AP Otro problema que enfrentan los aviones de la coalición es la dificultad para distinguir los camiones en movimiento que transportan el petróleo, que muchas veces corresponden a militares que no son de ISIS. "Bombardear accidentalmente esos objetivos sería arriesgarse a crear una 'familia de yihadistas' y 'radicalizar la población'", agregó el funcionario europeo. Otra importante fuente de financiación del grupo yihadista son los elevados impuestos y multas aplicados a los ciudadanos de Raqqa, bastión de ISIS. Entre los principales impuestos están el de la electricidad, servicios de higiene, y el uso de la red telefónica. INFOBAE