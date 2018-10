16, Octubre, 2015 16, Octubre, 2015 10:08 a.m. 10:08 a.m.

¿CUÁNTO GASTÓ LAMAR ODOM EN SU DESMEDIDA "FIESTA SEXUAL"?

Avanzan las investigaciones sobre la "fiesta sexual" de Lamar Odom, el ex NBA que acabó internado en Cuidados Intensivos del Hospital Sunrise de Las Vegas (Nevada), y se supo cuánto habría gastado en el prostíbulo donde fue hallado inconsciente. Mientras, las autoridades tienen abierto el caso e investigan todo lo relacionado con lo que le pudo suceder a Odom, se supo que su estancia en el burdel Love Ranch, que se encuentra en la comunidad rural de Crystal, a las afueras de Las Vegas, le habría costado 75.000 dólares. El entorno del ex jugador y su familia mantienen la versión que el burdel pasó cargos extras y le hurtó el dinero que llevaba en los bolsillos. Tal y como informa TMZ, el Love Ranch cargó a Lamar 75.000 dólares por su estancia de tres días y lo hizo con cargo a su tarjeta de crédito. Uno de los asesores financieros del jugador y también del clan Kardashian ha pedido al propietario del burdel, Dennis Hof, todas las cuentas de gasto de Odom. El propio Hof dijo que Lamar había pagado por dos mujeres para que estuvieran con él las 24 horas del día. Las sospechas de la gente de Odom se alimentan con el hecho de que el burdel devolvió al guardaespaldas de Odom sus objetos personales sin dinero en ellos, sin un mísero dólar. El guardaespaldas sospecha que el dinero fue hurtado de la mochila de Odom, pero, según recuerda, Lamar siempre lleva enormes sumas de dinero encima. De acuerdo a ESPN, una fuente cercana al entorno de Odom, informó que la ex estrella de la NBA ha mostrado pequeños avances en su estado de salud durante las últimas 24 horas, algo que los doctores habían valorado como "positivo". INFOBAE