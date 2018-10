17, Octubre, 2015 17, Octubre, 2015 5:23 a.m. 5:23 a.m.

PANAMÁ IMPIDIÓ ACCESO A SU TERRITORIO A MÁS DE 2,800 EXTRANJEROS ESTE AÑO

El Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM) informó hoy de que en los primeros nueve meses del año no se le permitió la entrada al país por los diversos puertos, aeropuertos y fronteras a 2,823 extranjeros que incumplían requisitos exigidos por la ley. De este total, a 1,715 personas se les negó entrar a suelo nacional por estar entrar entre las ocho causales de no admisión contempladas en el artículo 50 del Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008 que creó el Servicio Nacional de Migración. Entre las principales causales contenidas en el mencionado artículo están el mantener impedimento de entrada al país, tenerantecedentes penales, por razones de seguridad nacional o por el perfil del viajero. Otras de las causales son no tener solvencia económica o poseer un pasaporte expirado o sin visado, que aplicaron a 979 extranjeros. En tanto que a 129 se les prohibió la admisión al país por reflejarse en el sistema de datos del SNM, por deportación, expulsión o vigencia de impedimento de entrada. En los primeros nueve meses del año, las estadísticas oficiales dan cuenta que por todos los puestos de control migratorio han entrado 2.2 millones de personas, entre panameños y extranjeros. En este periodo, el informe señala la llegada por los aeropuertos de 1.9 millones de ciudadanos, entre nacionales y extranjeros. Las fronteras, por su lado, alcanzan un movimiento de ingreso de 205,990 personas, mientras que por los puertos han llegado 39,752 individuos, según la información oficial. EFE