17, Octubre, 2015 17, Octubre, 2015 7 a.m. 7 a.m.

KERRY ALEGA QUE EL CAMBIO CLIMÁTICO AMENAZA LA SEGURIDAD MUNDIAL

El secretario de estado estadounidense John Kerry advirtió el sábado que el calentamiento climático amenaza la seguridad mundial y ha influido en crisis como las de los refugiados en Europa o el conflicto sirio. De visita a la Exposición universal de Milán consagrada a la alimentación y a la agricultura, el jefe de la diplomacia estadounidense pidió de nuevo un acuerdo "ambicioso" durante la Conferencia de París sobre el clima en diciembre próximo. "El cambio climático es tal vez la amenaza más importante para la seguridad alimentaria", indicó Kerry en un discurso en la Exposición universal, a donde acuden multitudes. Pero "no se trata solo de seguridad alimentaria. Se trata de seguridad mundial y punto", reiteró. Según él, no es una coincidencia si, justo antes de la guerra civil en Siria, el país sufrió su peor sequía, "causando la migración de 1,5 millones de personas del campo hacia las ciudades". "Eso agravó los problemas políticos que ya comenzaban a manifestarse" en 2011, señaló Kerry. "No digo que la crisis en Siria fue provocada por el cambio climático. Por supuesto que no. Provocada por un dictador brutal que bombardeó, hambreó, torturó y lanzó gases a su propio pueblo", dijo. "Pero la terrible sequía agravó claramente una situación ya mala", añadió. Asimismo, la crisis migratoria en Europa puede agravarse bajo el efecto del cambio climático, un "multiplicador de riesgos" que, por supuesto, "no desencadena" las crisis, pero sí "sopla sobre los tizones", declaró Kerry. A unas semanas de la Conferencia de París, Kerry abogó por que "todos los países se concuerden para lograr un acuerdo ambicioso, durable y para el mayor número" de personas. Frente a un alza de la temperatura media del globo de 0,8°C desde la era preindustrial, lo que provoca el derretimiento acelerado de las zonas gélidas y la banquisa y la acidificación de los océanos, la comunidad internacional se fijó como objetivo limitar a 2°C el calentamiento para evitar impactos dramáticos. Dirigiéndose a los 140 gobiernos representados en la Exposición universal, los exhortó a "explicar" a sus ciudadanos "hasta qué punto es importante lograr un acuerdo sólido en París". AFP