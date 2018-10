TURQUÍA ADVIERTE QUE DERRIBARÁ A CUALQUIER AVIÓN MILITAR QUE VIOLE SU ESPACIO AÉREO

8:37 a.m.

El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, anunció que Turquía no dudará en derribar a los aviones militares de otros países que violen su espacio aéreo.

Este viernes “fue derribado un vehículo aéreo no tripulado no identificado, si hubiera sido un avión habríamos hecho lo mismo. nuestras reglas para abrir fuego son conocidas. No importa quién viole nuestras fronteras, le daremos la respuesta correspondiente”, dijo Davutoglu Tanto cazas rusos como de la coalición internacional liderada por EE.UU. están llevando a cabo un operativo antiterrorista en Siria, que también abarca las regiones que limitan con Turquía. EFE