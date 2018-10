19, Octubre, 2015 19, Octubre, 2015 3:58 a.m. 3:58 a.m.

MÉXICO: HALLAN CADÁVER COLGADO DE UN PUENTE

None

Las autoridades de la capital mexicana encontraron hoy el cuerpo de un hombre colgado en un puente en el oriente de la urbe, informó la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Una fuente de la institución dijo a Efe que el cadáver, cubierto casi por completo con vendas, registra "un impacto de bala". La víctima, cuya identidad se desconoce, fue colgado en una estructura metálica de un puente en el cruce del distribuidor vial de la Concordia y la avenida Ignacio Zaragoza, en la zona de Iztapalapa, añadió la fuente. La Fiscalía capitalina abrió una investigación para dar con los responsables del crimen. Durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que lanzó una férrea lucha contra el crimen organizado desde el inicio de su mandato, los cárteles de las drogas solían colgar a integrantes de grupos rivales en puentes, muchas veces acompañados con mensajes. Dicha práctica se presentó sobre todo en los estados del norte del país como Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas. En Ciudad de México estos casos han sido excepcionales. Las autoridades aseguran que en la capital no opera el crimen organizado, sino pequeñas bandas dedicadas al tráfico de drogas al por menor. No obstante, el Distrito Federal se ha visto sacudido por casos de violencia que han estremecido a sus habitantes, como el asesinato del fotógrafo Rubén Espinosa y cuatro mujeres a plena luz del día en un apartamento, el 31 de julio pasado, que aún no ha sido esclarecido. AFP