19, Octubre, 2015 19, Octubre, 2015 8:55 a.m. 8:55 a.m.

PETRÓLEO CIERRA EN BAJA, A 45.89 DÓLARES POR BARRIL EN NUEVA YORK

El precio del petróleo bajó el lunes en Nueva York, en un mercado desalentado por la confirmación de la desaceleración del crecimiento económico chino, que hace temer por la demanda de crudo. El precio del barril de "light sweet crude" (WTI) para entrega en noviembre perdió 1,37 dólares a 45,89 dólares en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex). En el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre bajó 1,85 dólares y cerró a 48,61 dólares. "Es la continuación del movimiento de baja de la semana pasada", indicó Kyle Cooper, de IAF Advisors, observando que el mercado "no pudo seguir con el impulso" que le permitió a los precios subir el pasado viernes. "China es lo más importante hoy, no había nada inspirador en las cifras de la producción industrial y eso dio un tono negativo en el inicio de la semana", indicó por su parte Phil Flynn, de Price Futures Group. China registró un crecimiento interanual de 6,9% en el tercer trimestre, su nivel mínimo desde la crisis financiera de 2009, según datos divulgados el lunes que según los expertos muestran la insuficiencia de las actuales medidas de reactivación. En Estados Unidos "un inicio mediocre de la temporada de resultados de empresas pesa en la moral" de los inversores y también contribuye a deprimir los precios, señaló a su vez Matt Smith, de ClipperData. Del lado de la oferta, los inversores siguen esperando señales tangibles de una reducción. "Creemos que las cosas mejorarán a largo plazo pero la realidad, semana tras semana, es que no hay ajuste" de la oferta, subrayó Kyle Cooper, haciendo referencia a las cifras semanales del Departamento de Energía sobre los stocks y la producción de crudo en Estados Unidos. "No necesitamos cifras que empujen mucho al alza pero al menos una tendencia que sea menos bajista", añadió. Las reservas de crudo han aumentado más de lo esperado en las últimas dos semanas. AFP