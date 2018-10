20, Octubre, 2015 20, Octubre, 2015 12:06 p.m. 12:06 p.m.

JOE BIDEN REVELÓ DETALLES SOBRE LA CACERÍA DE OSAMA BIN LADEN

Uno de los principales temas políticos que ocupó las primeras planas en Estados Unidos los últimos días es la posible postulación del vicepresidente Joe Biden a la carrera demócrata para ser el candidato presidencial en 2016. Este martes, el funcionario encabezó un foro en Washington donde dio detalles de su estrecha relación con el presidente Barack Obama, e incluso reveló cómo fue su intervención en el ataque contra Osama bin Laden. Durante el evento que tenía como objetivo dar tributo a Walter Mondale, vicepresidente de Jimmy Carter, Biden aseguró que cuando se trata de cuestiones de suma importancia –como la decisión de enviar a los Navy Seal a la supuesta ubicación de Bin Laden- él nunca dice lo que piensa. "Hasta que subo al Salón Oval a solas con él [Barack Obama]", aclaró. El vicepresidente norteamericano recordó que quienes aconsejaron al jefe de Estado sobre cómo proceder ante la información de que el ex líder de Al Qaeda podía estar en una vivienda en Pakistán, eran el entonces director de la CIA, Leon Panetta, y el secretario de Defensa, Robert M. Gates. Biden declaró que durante la reunión con los miembros del gabinete aconsejó al presidente a enviar un avión no tripulado para asegurarse si realmente Bin Laden se encontraba allí. Pero en privado, el consejo fue otro. "Al salir de la habitación nos fuimos arriba, y le di mi opinión, que yo pensaba que tenía que ir [enviar a los Navy Seal a Pakistán], pero que debía seguir sus propios instintos", indicó el vicepresidente. En la reunión, Panetta se mostró a favor de atacar la vivienda, mientras que Gates aconsejó no hacerlo, según consigna Los Angeles Times. William Daley, director del personal de Obama en esa época, confirmó el relato de Biden: "Eso es exactamente lo que pasó". Joe Biden dio detalles de su estrecha relación con el presidente Barack Obama AP La prensa local especula que, en caso de postularse como precandidato demócrata, el vicepresidente usará como una de sus banderas de campaña su cercanía con Obama. Este martes, durante el evento realizado en Washington, dio otros ejemplos de su gran relación con el jefe de Estado. Dependiendo la temporada pasan entre cuatro y siete horas el día juntos, y es tal la confianza del presidente hacia Biden que desde un primer momento ordenó que él sea "la última persona en la habitación" en cada decisión importante. El funcionario remarcó que el presidente tuvo dos grandes secretarios de Estados (Hillary Clinton y John Kerry). Pero sostuvo que cuando viaja al exterior para reunirse con líderes extranjeros, ellos saben que está hablando por el presidente. "La mejor decisión de mi carrera política fue haber unido al presidente", concluyó. infobae