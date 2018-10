21, Octubre, 2015 21, Octubre, 2015 8 a.m. 8 a.m.

CHRIS ROCK SERÁ EL ANFITRIÓN DE LOS PREMIOS OSCAR 2016

Los comediantes están pasando por un buen momento. Primero, Tracy Morgan regresó a presentar Saturday Nigth Live luego de un devastador accidente de carretera y anunció que estará de tour el próximo año. Luego, Eddie Murphy puso un pie de vuelta en el escenario mientras aceptaba el Mark Twain Prize for American Humor el domingo. Ahora es el regreso de Chris Rock. El adorado comediante anunció en Twitter el miércoles que regresará como anfitrión de los Premios Oscar el próximo año, por segunda vez. La Academia parece estar muy emocionada de darle de nuevo la bienvenida. "Chris Rock es realmente la persona más valiosa en la industria del entretenimiento", dijeron David Hill y Reginald Hudlin, productores de los premios, en un comunicado. "Comediante, actor, escritor, productor, director, documentalista: ha hecho todo. Será un fenomenal anfitrión de los Oscar". "Estoy muy agradecido con presentar los Oscar", dijo Rock. "Es grandioso estar de vuelta". Rock presentó la edición 77 de los Oscar en 2005 y no cambio su estilo de comedia para el show, haciendo bromas de celebridades como Jude Law. Aunque Rock fue elogiado por algunos críticos por ser él mismo, también recibió malos comentarios de aquellos que simplemente no pudieron digerir sus bromas. Él se unirá a un ilustre grupo de comediantes que han sido anfitriones varias veces de ceremonias de los Oscar, incluyendo a Whoopi Goldberg, Billy Crystal, Bob Hope, Ellen DeGeneres y Steve Martin. La edición 88 de los Premios Oscar será transmitida en vivo el 28 de febrero por la cadena ABC. CNN EN ESPAÑOL