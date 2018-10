22, Octubre, 2015 22, Octubre, 2015 9:04 a.m. 9:04 a.m.

EL RÉGIMEN IRANÍ BLOQUEÓ TELEGRAM PORQUE NO LE PERMITE ESPIAR A LOS USUARIOS

La aplicación de mensajería para smartphones Telegram fue bloqueada en Irán tras la negativa de la empresa a permitir que las autoridades espíen a sus usuarios, dijo su director ejecutivo y fundador. En un mensaje publicado en Twitter el miércoles por la noche, Pavel Durov escribió que funcionarios iraníes pidieron a la compañía que les proporcionara "herramientas de espionaje y censura". "Ignoramos la petición, nos bloquearon", dijo. La empresa está buscando la forma de restablecer el servicio para sus usuarios iraníes, agregó Durov. Algunos de sus clientes en Teherán dijeron el jueves que si podían usar la aplicación. La agencia de noticias oficial iraní, IRNA, citó el miércoles al ministro de Comunicación y Tecnología de la Información del país, Mahmud Vaezi, negó que las autoridades estuviesen "filtrando" Telegram. Irán bloquea el acceso a páginas web de medios sociales como Facebook y Twitter, y censura otros, aunque los altos cargos tienen acceso ilimitado. Oficiales iraníes dijeron este año que no permitirían a los gigantes de internet ofrecer servicios que no respetaran las "reglas culturales y las políticas" del país. La República islámica tampoco toleraría a las redes sociales compartir "contenido inmoral". Telegram se volvió altamente popular entre los persas, que comparten entre sí material pornográfico y sátiras políticas. Pero Durov dijo que el contenido pornográfico de Internet "no es un problema" en el bloqueo de las autoridades iraníes de Telegram, "la aplicación más descargada en Irán desde hace algún tiempo", según sus fundadores. "Ellos quieren leer y censurar mensajes privados", tuiteó Durov. INFOBAE