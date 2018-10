22, Octubre, 2015 22, Octubre, 2015 11:04 a.m. 11:04 a.m.

RUSIA, A LA CONQUISTA DEL ÁRTICO: INSTALARÁ UNA UNIDAD MILITAR PARA 2018

El proceso de "creación y armamento" del equipo militar del Ártico debería completarse para 2018, dijo el ministro de Defensa Sergei Shoigu a agencias rusas. Además, Rusia construye varias bases nuevas en el ártico y reconstruye las seis que tiene en la zona de la era soviética. El Kremlin anunció en 2008 sus intenciones de llevar su ejército al Ártico, pero todavía no ha desplegado sus tropas allí. Las autoridades rusas han dicho antes que las instalaciones de bases aéreas son clave para proteger las rutas navieras que conectan Europa y el Pacífico a través del océano Ártico. Rusia plantó su bandera a unos 4.000 metros de profundidad bajo el Polo Norte durante el verano de 2007. "No estamos escondiendo esto a nadie: prácticamente hemos terminado de construir las bases en el Archipiélago de Novosibirsk y en la isla Kotelny", agregó Shoigu. El funcionario señaló que sumar tecnología militar moderna es "necesaria para guardar las fronteras" en el Ártico. La base en el archipiélago Franz Josef está casi completa. Unos 150 soldados podrán vivir en la base hasta 18 meses y no tendrá contacto al exterior cuando esté lista. Rusia ha hecho del desarrollo del Ártico una prioridad estratégica, y en este sentido la presidencia rusa adoptó desde 2008 una estrategia para convertir a la nación más extensa del mundo en la "principal potencia del Ártico" en 2020. Rusia construye varias bases nuevas en el ártico y reconstruye las seis que tiene en la zona de la era soviética. La carrera por el Ártico también incluye a los otros Estados con territorios o fronteras en la región: Estados Unidos, Canadá, Dinamarca (a través de Groenlandia) y Noruega. Para dejar testimonio de sus reivindicaciones, Rusia plantó su bandera a unos 4.000 metros de profundidad bajo el Polo Norte durante el verano de 2007. INFOBAE