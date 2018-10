22, Octubre, 2015 22, Octubre, 2015 2:56 p.m. 2:56 p.m.

CAMERON Y XI JINPING EN UN PUB PARA TOMAR CERVEZA Y 'FISH AND CHIPS'

El primer ministro británico David Cameron llevó este jueves al presidente chino Xi Jinping, en visita de Estado, a un pub tradicional inglés para conversar distendidamente alrededor de unas cervezas y unas 'fish and chips'. Los dos dirigentes, de traje pero sin corbata, bebieron sendas pintas de cerveza en el pub The Plough en Cadsden, cerca de la residencia del jefe del gobierno británico en Chequers, al noroeste de Londres. "Fui a The Plough en Cadsden para tomar una pinta y unas 'fish and chips' con el presidente de China Xi", escribió después Cameron en su cuenta de Twitter, con una foto en la que se le ve hablando al líder chino, delante de una pared de ladrillo con varios fusiles de caza colgados. El propietario del local, Steve Hollings, declaró a la AFP que los dos hombres hablaron durante tres cuartos de hora, y se mostraron "extremadamente amigables". El Sunday Times afirmó que la visita al pub fue idea de Xi. Según una fuente citada por el diario, es una forma de mostrar que "el presidente se ve como un hombre del pueblo". El presidente chino efectúa una visita de Estado al Reino Unido centrada en cuestiones económicas, y que se ha traducido en la firma de contratos por valor de cerca de 40.000 millones de libras (54.600 millones de euros, USD 61.900 millones). END