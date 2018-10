24, Octubre, 2015 24, Octubre, 2015 2:20 a.m. 2:20 a.m.

TRUMP PROHIBIÓ EL INGRESO AL CANAL HISPANO UNIVISIÓN A UN EVENTO

None

El magnate inmobiliario y pre candidato a la presidencia de EE.UU. por el partido republicano, Donald Trump, vetó hoy la entrada a un mitin suyo en Miami al canal hispano Univisión, con el que ya ha tenido varios encontronazos a lo largo de la campaña por su retórica antiinmigrante. La periodista Lourdes Del Río y su equipo trataron de acreditarse para cubrir el evento de Trump en Miami pero, al no lograrlo, decidieron personarse directamente en el Trump National Doral Miami, un complejo de lujo propiedad del magnate neoyorquino en donde se celebró el acto. Al llegar al lugar, se les pidió la identificación y no se les permitió el acceso. "¿Libertad de prensa? A los periodistas de Univisión no se les permitió cubrir el evento de Donald Trump de hoy en Doral, Florida", se quejó el reportero estrella de Univisión Jorge Ramos, quien ya protagonizó hace unos meses una agria discusión con el precandidato republicano en Iowa. El pasado 25 de agosto, Trump y Ramos se enzarzaron en una rueda de prensa después de que el periodista le preguntase sobre sus polémicas medidas migratorias, y un miembro de seguridad echó al reportero de origen mexicano de la sala. Tras la discusión, Trump retiró la palabra a Ramos y pasó el turno de preguntas a otros periodistas, pero ante la insistencia de Ramos, que siguió de pie y no dejó de preguntar al precandidato, un miembro de seguridad le escoltó fuera de la sala. Además, el 30 de junio, el magnate inmobiliario presentó una demanda por 500 millones de dólares (433 millones de euros) contra Univisión por romper "abruptamente" un contrato con la Organización Miss Universo, de la que era dueño Trump, y negarse a transmitir el concurso de Miss USA, a raíz de las declaraciones del precandidato sobre los inmigrantes. EFE