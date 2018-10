24, Octubre, 2015 24, Octubre, 2015 7:50 a.m. 7:50 a.m.

REPORTAN DAÑOS MATERIALES MENORES POR CICLÓN PATRICIA, QUE NO CAUSÓ VÍCTIMAS

El paso del huracán Patricia por el occidente de México dejó daños materiales menores y no causó víctimas mortales, según el saldo preliminar revelado hoy por las autoridades del país. "Hubo algunos lamentables accidentes, más que incidentes, un accidente de carretera, un árbol que cayó... pero no hay incidentes mayores al peligro que se corrió con el embate de este huracán", dijo en rueda de prensa el secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza. En este sentido, agradeció a la ciudadanía haber tomado las precauciones necesarias ante este ciclón, que alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson (de cinco niveles), generando fuertes vientos y oleaje. Tal y como informaron ayer autoridades estatales, no se han registrado víctimas mortales en los estados de Jalisco, Colima y Nayarit, si bien Ruiz Esparza insistió en que es todavía un saldo preliminar. "No levantemos todavía banderas blancas, siguen todavía vientos fuertes, sigue todavía un mar picado, olas grandes y lluvias. Estemos alertas", remarcó. A menos de 24 horas de que el huracán Patricia tocara tierra en la costa sur del occidental estado mexicano de Jalisco, tanto los aeropuertos como las carreteras de este estado y los de Michoacán, Colima y Nayarit funcionan "casi con normalidad", dijo el funcionario en conferencia de prensa. Las terminales aeroportuarias de las ciudades de Puerto Vallarta, Colima y Tepic operan también, aunque aún falta solucionar algunos problemas de inundaciones en las pistas. El secretario de Comunicaciones y Transportes detalló que en el aeropuerto de Manzanillo, en Colima, los usuarios reportan problemas para llegar debido a que el camino de entrada está inundado por el desbordamiento del río Marabasco. Evacuan a Turistas Ruiz Esparza reportó que 8.500 turistas han sido evacuados por el puente aéreo y terrestre implementado en Puerto Vallarta, Jalisco, por las autoridades Daño causado por el huracán Patricia - Daño causado por el huracán Patricia -federales. Los aviones comerciales y de las fuerzas armadas mexicanas seguirán trasladando personas de forma gratuita durante todo el sábado, subrayó, y las carreteras estarán libres de peaje para facilitar la movilidad de quienes deseen salir de la zona. El paso por las carreteras y autopistas de Colima y Jalisco fluye casi sin contratiempos, dijo, pese a algunos deslaves y caídas de árboles ocurridos durante el paso del meteoro. En tanto, los puertos marítimos "no presentan ningún daño" y todos han abierto el paso a la navegación, indicó el funcionario. El titular de la SCT explicó que durante el paso de Patricia por el occidente mexicano hubo interrupciones intermitentes del servicio de comunicaciones, a raíz del corte de suministro de la luz durante varias horas como medida de precaución. Se desbordan ríos Asimismo, las autoridades de Jalisco informaron que en el poblado de Mascota, ubicado a unos 100 kilómetros de Puerto Vallarta fueron evacuadas 600 personas por el desbordamiento del río Mascota, que dañó 250 viviendas "que ya fueron desazolvadas (desaguadas)", indicó el secretario de gobierno de esa entidad, Roberto López Lara. También en el poblado de Quitupan, en la zona sur de la entidad se registró el desborde de un río sin reporte de daños humanos ni de la infraestructura, agregó. En los 24 albergues instalados en 19 municipios de la costa de Jalisco permanecen alojadas 6.333 personas, pero se espera que en el transcurso del día baje la demanda, informó. En Puerto Vallarta, un centenar de hoteles reanudaron sus actividades desde las primeras horas de este sábado, según datos de la Secretaría de Turismo estatal. El funcionario estatal afirmó que la alerta se mantiene en 51 de las zonas altas del estado y la zona metropolitana de Guadalajara por el riesgo de lluvia que podría causar crecida de ríos o inundaciones. Patricia ha perdido mucha fuerza en las últimas horas al degradarse de huracán categoría 5, con el que tocó tierra en México el viernes por la tarde, a depresión tropical. END