24, Octubre, 2015 24, Octubre, 2015 7:55 a.m. 7:55 a.m.

ALAN GARCÍA BUSCARÁ SU TERCER MANDATO PRESIDENCIAL EN PERÚ

El ex presidente Alan García fue elegido por los militantes del socialdemócrata Partido Aprista, el más antiguo del Perú, candidato para las elecciones presidenciales de 2016, con lo que aspirará a un tercer mandato. Tras las elecciones internas del domingo, donde García Pérez fue el único precandidato, el Tribunal Nacional de Elecciones del APRA anunció la noche del viernes que el ex mandatario fue elegido candidato de la agrupación política fundada en mayo de 1924. García, de 66 años, fue presidente de Perú en dos periodos no consecutivos, de 1985-1990 y de 2006 a 2011. Mercedes Cabanillas, ex ministra de Educación y del Interior durante el gobierno de García, informó que concluido el cómputo del proceso electoral, García alcanzó 272.153 votos válidos de ciudadanos afiliados y no afiliados al partido en el ámbito nacional. Según el partido, la cantidad de votos emitidos fue de 273.039, de los cuales 517 fueron en blanco y 369 viciados. Las encuestas sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales le vienen dando a García Pérez un tercer lugar en los sondeos. La encuesta de la empresa CPI en octubre, a seis meses de las elecciones generales de abril de 2016, otorga a Keiko Fujimori, hija del condenado ex presidente Alberto Fujimori, el primer lugar con 32,9%, en segundo lugar Pedro Pablo Kuczynski (derecha) tendría el 15,8% de intenciones de voto, seguido del ex presidente socialdemócrata Alan García con un 7,8% y en cuarta posición el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006) con 5,3%. Omar Quezada, secretario general del APRA, informó a la prensa que el 30 de octubre García Pérez será proclamado candidato y que en una convención nacional se elegirán a los dos candidatos que lo acompañarán en la plancha presidencial (dos vicepresidentes, de acuerdo a la constitución peruana). INFOBAE