24, Octubre, 2015 24, Octubre, 2015 12:08 p.m. 12:08 p.m.

ISIS AMENAZA CON ERRADICAR AL PUEBLO JUDÍO

El Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés) acaba de publicar un nuevo video en el que uno de sus milicianos amenaza a Israel en idioma hebreo, titulado: "Un mensaje a los judíos, enemigos número uno de los musulmanes". "No quedará un sólo hebreo en Jerusalén o en Israel", dice el hombre vestido con ropa militar y portando una ametralladora, en un video que fue publicado por SITE. "La verdadera guerra aún no ha comenzado y todo lo que vieron hasta ahora fue simplemente un juego de niños", advierte en el video, a la vez que alienta los ataques terroristas contra israelíes que han marcado las últimas semanas a Jerusalén y que han aumentado la tensión en toda la región. El video, publicado ayer, advierte: "Entraremos en la Mezquita de Al Aqsa como conquistadores, usando nuestros coches como bombas para golpear las murallas judías", en referencia a la zona de conflicto en Jersualén Este. "Hagan lo que quiera hasta que lleguemos", prosigue, "entonces los castigaremos diez veces por los crímenes" que han cometido contra los palestinos. Y culmina con la amenaza de un segundo holocausto: "Actuaremos para erradicar la enfermedad" del pueblo judío "de todo el mundo". El video publicado ayer es el primero en el que ISIS lanza un mensaje en hebreo, pero no el primero contra Israel. La semana pasada, había publicado por primera vez una serie de videos en los que glorificó los últimos atentados en suelo israelí. Los videos, que fueron subidos a la web desde sitios bajo el control de ISIS en Siria y el norte de Irak, llevan títulos con un claro mensaje contra Israel: "Proyecto de decapitar a los judíos" y "Mensaje a los muyahaidin en Jerusalén". "Yo recomiendo que se tome el camino de la yihad, que Dios dice seguir, bendigo esta yihad contra los judíos. Infundir miedo en sus corazones, que son los enemigos de Dios". Esas son las palabras del terrorista que aparece en uno de los videos, de acuerdo con una traducción hecha por el sitio de noticias i24. En otra de las grabaciones, un combatientes de ISIS criticó a los grupos extremistas palestinos Hamas y Al Fatah por no tomar suficientes medidas contra Israel. "Ambos solo se preocupan por sus propios intereses y algunos son incluso agentes de los cruzados y los judíos", apuntó el yihadista. La ola de acuchillamientos de las últimas semanas ha sido fogoneada por grupos como Hamas que han llegado a llamar a una "Tercera Intifada" contra Israel. Uno de sus líderes, Mahmoud al Zahar, aseveró que correspondía a los palestinos usar armas de fuego y medios más letales, "ya que esta es lo que está haciendo Israel". INFOBAE