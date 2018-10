24, Octubre, 2015 24, Octubre, 2015 12:46 p.m. 12:46 p.m.

MAÑANA GUATEMALA ELEGIRÁ A SU PRÓXIMO PRESIDENTE

Guatemala elegirá mañana a su presidente para el período 2016-2020 con la celebración de su segunda vuelta electoral, en la que compiten el comediante Jimmy Morales, favorito en las encuestas pese a su nula experiencia política, y la ex primera dama (2008-2011) Sandra Torres. Los comicios se celebrarán después de meses de protestas contra la administración de Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, que terminaron con sus renuncias. Sin embargo la apatía y la desconfianza de la sociedad guatemalteca en sus políticos se mantienen presentes en las elecciones. Pérez Molina y Baldett están en prisión acusados de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera. La elección Morales, cuyo partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) fue fundado en 2008 por militares veteranos del conflicto armado interno, se perfila como el ganador de los sufragios, de acuerdo con las últimas encuestas divulgadas esta semana por medios locales. El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, Rudy Marlon Pineda, aseguró hoy que no hay contratiempos para la jornada del domingo, en la que 7,5 millones de guatemaltecos están habilitados para emitir su sufragio. "Todo está ya afinado para mañana", aseguró el funcionario en declaraciones a periodistas, donde hizo un llamado para que la población asista a las urnas "tal y como lo hicieron masivamente" el 6 de septiembre pasado, en unos comicios en los que además se renovaron 4.000 puestos públicos, incluido el Congreso. Entonces, Morales y Torres se acreditaron el primero y segundo lugar, respectivamente, pero ninguno sumó más del 50% de los votos que establece la ley para quedarse con la Presidencia en la primera vuelta. La mayoría de encuestas colocan a Morales como ganador con una intención de voto de entre el 60% y 70% pese a su nula experiencia política, un factor que algunos expertos han valorado a su favor tras un año lleno de escándalos de corrupción que hicieron tambalear a la clase política tradicional. Sus principales opositores, sin embargo, asocian al comediante televisivo con veteranos militares del conflicto armado interno, una de las guerras más sangrientas de Latinoamérica que dejó alrededor de 200.000 muertos y 40.000 desaparecidos. El conflicto registró docenas de masacres y violaciones a los derechos humanos, atribuidas al Ejército de Guatemala en más del 90% de los casos, según informes de organismos internacionales. De acuerdo con las previsiones, los primeros resultados mañana se podrían conocer entre dos y tres horas después de que se cierren los colegios electorales a partir de las 18:00 hora local (00:00 GMT). "Nuestro sistema de cómputo está ya preparado para que los datos puedan empezar a fluir lo más rápido posible y con total transparencia para que el pueblo de Guatemala pueda ver cómo van los resultados", agregó el presidente del TSE. Crisis de corrupción El ganador de la elección reemplazará al mandatario guatemalteco, Alejandro Maldonado Aguirre, quien ejercía como vicepresidente, y que el pasado 3 de septiembre fue nombrado Jefe de Estado por el Congreso, tras la renuncia del entonces presidente, el general Otto Pérez Molina. El militar renunció a su puesto para enfrentar un escándalo de corrupción aduanera conocido como "La Línea" por el que se encuentra en prisión preventiva, a la espera de una audiencia programada para diciembre. Pérez Molina debía entregar su mandato el próximo 14 de enero pero tras su dimisión será Maldonado Aguirre el que ceda la primera magistratura del país a Morales o a Torres para un período de cuatro años. La jornada de reflexión del sábado ha transcurrido sin novedades para la población guatemalteca, que vivió un proceso electoral convulso entre abril y mayo por la desarticulación de 13 escándalos de corrupción en los tres poderes del Estado. Las tramas fueron descubiertas por el Ministerio Público (MP-Fiscalía) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la Organización de Naciones Unidas que lanzó una cruzada contra la corrupción en la nación centroamericana. El candidato favorito según los sondeos se reunió este sábado con algunos de los diputados electos por su partido en un hotel al sur de la Ciudad de Guatemala, y aseguró que se mantendrá en la agrupación política aún si pierde los comicios. También sostuvo un encuentro con el jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Juan Pablo Corlazzoli. Morales, de 46 años, en caso de llegar a la jefatura de estado tendrá como acompañante en la Vicepresidencia al académico Jafeth Cabrera, mientras que en el caso de Torres su candidato es el empresario Mario Leal. La ex primera dama, de 60 años, se divorció del expresidente Colom en 2011 para impulsar su postulación a la primera magistratura del país, pero en ese momento las autoridades se lo negaron por el nexo con el mandatario. INFOBAE