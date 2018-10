24, Octubre, 2015 24, Octubre, 2015 1:09 p.m. 1:09 p.m.

EL NUEVO "ME GUSTA" DE FACEBOOK YA LLEGÓ A LATINOAMÁRICA

La opción "Reactions" de Facebook llegó a Latinoamérica. El nuevo sistema de "Me gusta" de la red social está desde hoy habilitado en Chile, pero pronto se extenderá al resto de los países de la región. La firma de Mark Zuckerberg anunció que a partir del 23 de octubre los usuarios del país sureño cuentan con el servicio de los emoticones de "Reacciones". El gerente de producto de Facebook a cargo de esta nueva interacción, Chris Tosswill, declaró al diario chileno Emol que los nuevos botones permiten dejar "feedbacks" más adecuados a las historias que se publican. "Es una extensión del botón 'me gusta' (...) Se muestra un menú de siete distintas reacciones que pueden dejar: me gusta, me encanta, me divierte, me alegra, me asombra, me entristece y me enoja", precisó. La actualización en las cuentas de Chile culminará en uno o dos días. De acuerdo con una nota del El Comercio, el sistema está disponible desde las 17:00, hora local, del viernes. El lanzamiento de la nueva opción es una prueba más de Facebook para medir su expansión, utilidad y 'acondicionamiento'. ¿Por qué Chile? Tosswill dijo que la elección del país obedece a "la forma en que la gente se conecta". Según el funcionario de Facebook, en Chile "hay mucha gente que es amiga de otros". A la vez de "tener una perspectiva global, de asegurarnos que todo el mundo pueda disfrutar 'Reacciones' y sea un buen producto para todos". Tosswill no descartó que en el futuro se puedan agregar más 'reacciones' al menú que ofrece en la actualidad Facebook. "Estamos trabajando en perfeccionar el set de reacciones. Definitivamente no está descartado cambiarlo, pero creo que tenemos una lista muy buena. El número es muy apropiado, le da a la gente una buena paleta para interactuar", dijo. INFOBAE