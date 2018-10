26, Octubre, 2015 26, Octubre, 2015 5:52 a.m. 5:52 a.m.

LOS SIMPSON PREDIJERON EL IMPACTO DEL HURACÁN PATRICIA

La serie animada Los Simpson, creada por el dibujante y productor Matt Groening, se ha caracterizado por los temas que envuelve a la serie desde sus inicios en 1989, en los cuales se adelantan a hechos increíbles que después de un tiempo se vuelven realidad. A lo largo de las temporadas la familia amarilla ha hecho referencia a varios sucesos importantes en la humanidad, como por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas en 2001, la llegada del virus del Ébola, donde afectó a varios países del continente africano en el 2014, hasta el deporte no se escapa de esto, porque predijeron la lesión del jugador brasileño Neymar, apodado en la serie como “El Divo”, al igual que uno de los encuentros de semifinal del Mundial Brasil 2014. Pero hoy toca hablar sobre el acontecimiento más reciente que han precedido desde marzo del 2015 y que se hizo realidad 7 meses después. En el capitulo 15 titulado “The Princess Guide” o “El guía de la princesa” de la temporada 26 de Los Simpson, hacen referencia a la llegada del Huracán Patricia a costas mexicanas. En el episodio se puede apreciar al carismático padre de familia Homero Simpson, que se encuentra en la típica cocina de la serie, en la cual tiene en la mano un periódico donde la nota principal dice, “Hurricane Consuela stopped at U.S Border” en traducción “Huracán Consuela se detuvo en la frontera de E.U”. El episodio se estrenó el 1 de marzo del 2015 y en los países de latinoamericanos el 7 de junio del 2015, muy extraño no crees. El link del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=c5leAD-6uy0 Zocalo